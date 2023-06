Tonni e tonnare, tra minacce e tutela della tradizione

A Carloforte, sabato 3 giugno, esperti a confronto al Girotonno 2023

Esperti a confronto, sabato 3 giugno, a Carloforte, nell'isola di San Pietro. In occasione del Girotonno, si terrà negli spazi dell'Ex Me, a partire dalle 10.30, il convegno dal tema "Tonni e tonnare, tra minacce e tutela della tradizione" organizzato nell'ambito della rassegna gastronomica internazionale dedicata alla valorizzazione del tonno rosso di qualità.

Un evento che, giunto alla sua 19esima edizione, è organizzato dal Comune di Carloforte in collaborazione con l’agenzia Feedback che segue il progetto sin dalle sue origini e con il contributo del Flag Sardegna Sud Occidentale sostenuto grazie all’intervento del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) e del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari sostenuto grazie all’intervento del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).

Dopo i saluti istituzionali seguiranno gli interventi di:

Giuliano Greco (imprenditore P.I.A.M. Tonnare): “ L’attività in tonnara a Carloforte “

(imprenditore P.I.A.M. Tonnare): “ “ Piero Vuolo (Marevivo International): “ I confini del mare e le aree marine protette “

(Marevivo International): “ “ Antonio Di Natale (Fondazione Acquario di Genova): “ Presentazione del volume: Bibliografia italiana sui tunnidi “, Springer Editore”

(Fondazione Acquario di Genova): “ “, Springer Editore” Piero Addis (Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente – Università degli Studi di Cagliari): “ Tonnare e offshore wind farm: una convivenza possibile? “

(Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente – Università degli Studi di Cagliari): “ “ Francesco Rivano (Bittalab): “ Girotonno: design e merchandising “

(Bittalab): “ “ Brigitta Ciampi-Karner (artista): “ Arte al Girotonno “

Modera l’incontro Simone Repetto