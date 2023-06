Tiscali è Official Partner di Rock in Roma 2023

Cagliari, 7 giugno 2023 – Tiscali Italia, società del gruppo Tessellis attiva nei settori Telecomunicazioni e Media&Tech, è Official Partner dell’evento “Rock in Roma 2023”, che si svolgerà nei mesi di giugno e luglio presso l’ippodromo delle Capannelle.

L’edizione 2023 di Rock in Roma, –

manifestazione capitolina nata nel 2009 e diventata uno dei maggiori festival nazionali ed internazionali, –

ha in calendario, all’Ippodromo delle Capannelle, 23 concerti dall’8 giugno al 28 luglio e prevede di accogliere oltre 200.000 spettatori complessivi.

L’accordo di sponsorizzazione, –

che vede Tiscali partner esclusivo nel settore telco, –

conferma il focus e l’attenzione aziendale verso il territorio romano, una delle piazze strategiche per lo sviluppo del business.

Tiscali sarà protagonista al Rock In Roma tramite una serie di iniziative di brand e commerciali

Nell’ampio stand Tiscali, di ben 32 metri quadri, il pubblico potrà divertirsi a scattare foto rock nello speciale Social Wall a forma di cuore – che richiama la recente campagna di comunicazione Tiscali Love for Internet – e potrà ricevere l’imperdibile gadget a tema musicale. Nel corso della manifestazione saranno svelate ulteriori sorprese dedicate ai partecipanti.

Inoltre, in esclusiva presso lo stand Tiscali del Rock In Roma, si potrà sottoscrivere l’offerta mobile Smart Rock 100 – dedicata all’iniziativa – che include 100 Giga, minuti illimitati e 100 sms. Il costo SIM e il primo mese sono gratis, poi a soli 7,99€ al mese.

Tutte le news e i contenuti dedicati alla partnership con Rock In Roma sono disponibili sui canali social Facebook, Instagram e TikTok di Tiscali e sulla pagina dell’iniziativa presente sul sito dell’operatore. Ulteriori approfondimenti e articoli troveranno spazio nel portale di news e servizi tiscali.it, che conta 220 milioni di pagine viste al mese.

Dichiarazioni

“Essere Official Partner di una manifestazione musicale di primissimo piano come Rock In Roma ci entusiasma molto. Dopo aver partecipato ai Rockol Awards lo scorso dicembre e aver dato accesso in anteprima ai nostri clienti alla prevendita per il concerto dei Red Hot Chili Peppers che si terrà a luglio, confermiamo che Tiscali è vicina al rock e ai suoi fan.

Con loro condividiamo lo spirito libero, nonché la voglia di essere alternativi ai cliché consolidati e pertanto a volte anche controcorrente”,

ha commentato Lorenzo Sessa, direttore Commerciale di Tiscali Italia.