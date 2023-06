“Sotto questo cielo”, prosegue la rassegna di teatro

Avanza spedita “Sotto questo cielo”, la stagione di teatro all’aperto. Organizzata dal Cada Die Teatro.

Domani, giovedì 29 giugno, alla Corte de La Vetreria di Pirri, alle 21.15, sarà la volta di un’ospitalità nazionale, “Marta e Olmo”. Spettacolo portato in scena dalla compagnia Il Mutamento Zona Castalia di Torino, drammaturgia e regia di Giordano V. Amato. Con Amandine Delclos e Andrea Chiapasco (collaborazione produttiva: Accademia dello Spettacolo).

Nel 1915, nel corso della Grande Guerra, nei territori di confine tra Italia e Austria, il cammino di Olmo, figlio di un’italiana e di un austriaco, incontra quello di Marta, una giovane che conosce la prima linea. Come una novella Antigone, seppellisce i poveri corpi abbandonati, senza guardare a quale schieramento appartengano. Lo spettacolo narra di due adolescenti che affrontano la paura, la deportazione, la separazione. Tutti gli orrori e le mostruosità della guerra che determinerà il loro destino. Indaga il ruolo delle donne durante il conflitto, mettendo l’accento sulla straordinaria “pagina” delle portatrici carniche, scritta fra l’agosto del 1915 e l’ottobre del 1917. E forse unica nella storia dei conflitti armati.

Le “portatrici carniche” ebbero un ruolo fondamentale in uno dei luoghi più strategici per il quadro generale del fronte della grande guerra, la Zona Carnia. Erano donne coraggiose, talvolta giovanissime, dai sedici ai sessant’anni, che sulle spalle indossavano pesanti gerle per trasportare tutto il necessario per gli uomini che si trovavano in prima linea. Vettovaglie, munizioni, medicinali e materiali per rinforzare le postazioni, attrezzi. Costituirono un vero e proprio Corpo di Ausiliarie, con disciplina militare, ma non militarizzate. Scalavano con fatica immane le montagne, all’occorrenza trasportavano a valle, in barella, i militari feriti. Poi avviati agli ospedali da campo, o quelli caduti in combattimento, che venivano seppelliti nel Cimitero di guerra di Timau dopo che le stesse portatrici avevano scavato la fossa. La sera tornavano a casa, dove ad aspettarle c’erano i bambini, la cura della casa e della stalla, all’alba del giorno dopo ripartivano per un nuovo “viaggio”.

advertisement

La rassegna “Sotto questo cielo” è organizzata dal Cada Die Teatro con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura). E anche della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura), del Comune di Cagliari, della Città Metropolitana di Cagliari e anche della Municipalità di Pirri.

Info e prenotazioni

Tel. 328 2553721 – 070 5688072 – biglietteria@cadadieteatro.com

Apertura biglietteria un’ora prima dell’inizio degli spettacoli

La Vetreria, via Italia 63, Pirri – Cagliari

Biglietto: € 8 – ridotto € 5 *

* under 26, over 65, residenti a Pirri, operatori, studenti universitari, soci Anpi

www.cadadieteatro.com

Per alte notizie clicca qui.