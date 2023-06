Sinistra Futura: “la Sardegna ha bisogno di un nuovo governo, sia convocato subito il tavolo di coalizione”

Cagliari, 7 giugno 2023 – Sinistra Futura non vuole attendere ancora.

Il presidente Luca Pizzuto e tutti coloro che hanno aderito al gruppo, sono convinti nell’affermare che:

“La Sardegna ha bisogno di archiviare la peggior legislatura della storia della sua autonomia e di un nuovo governo, con una forte coalizione a trazione progressista.

E’ bene dunque che, in vista delle Regionali 2024, il centrosinistra si attivi al più presto per la convocazione e la costruzione di tavoli programmatici collettivi con tutte le forze in campo. È importante partire per tempo e col piede giusto: la nostra isola non può mancare un’occasione di riscatto così forte”.

Questo è il momento di unire le forze e agire

“Riteniamo che una base positiva ci sia. Guardiamo con interesse e unità d’intenti al Manifesto Politico del Movimento 5 Stelle presentato sabato scorso, dieci impegni strategici per il futuro della Sardegna. Da quei punti possiamo prendere spunto per costruire un modello di sviluppo profondo delle comunità sarde e realizzare una società più innovativa, identitaria, equa e solidale. Un programma che privilegi la salute, l’ambiente, il lavoro, l’istruzione, i trasporti, la cultura e la giustizia sociale.Per vincere la partita, bisogna almeno iniziare a giocarla. E serve l’impegno di tutte e tutti”.

Il tavolo di coalizione

“Dunque auspichiamo che i due principali partiti (Pd e 5 Stelle) convochino al più presto il tavolo di coalizione per avviare il processo programmatico. E invitiamo tutte le altre associazioni e i movimenti ad assumere iniziative che rafforzino la indispensabile convergenza programmatica e politica con il M5S e con il PD”.

