Si è concluso il Family Friendly Fest

È stata l’occasione per vivere quello che un proverbio africano insegna, «per crescere un bambino serve un villaggio» e Sassari ha dimostrato di poterlo costruire. Si è conclusa con successo la seconda edizione del Family Friendly Fest. L’evento organizzato dalla rete Baby and Family rivolto alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi, ospitato nel week end al parco di Baddimanna.

Cinque seminari tematici, momenti di riflessione, scambio e confronto a cura di esperti in materia di infanzia, adolescenza e genitorialità. E anche più un centinaio di laboratori. Queste le attività proposte durante le due giornate dagli affiliati della rete Baby and Family che operano offrendo servizi di qualità per bambini, ragazzi dai 0-17 anni e le loro famiglie.

Il canto, con la corale studentesca “Città di Sassari” e l’Insieme Vocale Nova Euphonia, l’arte di strada con la Ditta Vigliacci e la musica con il concerto dei Pirati & Panadas Funk hanno arricchito le due giornate della tribù del Fest, durante le quali i vari attori del territorio, oltre quaranta realtà affiliate alla rete Baby and Family, riunite in un portale online www.babyandfamily.it, hanno potuto “mettere in vetrina” i servizi e le attività di valenza family al servizio del territorio.

Due giorni di festa all’aria aperta per bambini e ragazzi. Vissute dai genitori anche come occasione di conoscenza e riflessione verso nuove prospettive per la famiglia. Nei vari stands, allestiti all’interno del parco di Baddimanna, i bambini e i ragazzi hanno potuto seguire laboratori. E anche letture sotto gli alberi con le librerie San Paolo, Messaggerie sarde, Dessì e Petali di Carta. Svolgere poi attività all’aria aperta con le associazioni Fiori tra le Rocce, La Melina, il Cai (sezione di Sassari) e Koremama.

I tempi e i progetti preziosi sono stati curati dalle associazioni Animabimbi Magorì, Vita e Psiche, Centro di preparazione alla famiglia. E anche dall’associazione Montessori in Circolo in Sardegna, cooperativa sociale Nois Paris e il Mondo delle Feste.

Le attività per il tempo libero sono state curate dalle associazioni Zoe, La Tribù, Family Armony, Bolabbola, Uisp, Cosmo Sassari e Bulldog rugby Sassari, infine quelle legate alla gravidanza e ai primi passi per bambini e mamme dall’Unicef, Ambulatorio Nursing Studio Ostetrico, Centro Nascita Serena, Elena La Doula, Consulente del Portare, Pannolini Lavabili e il Salotto della Mamme 2.0.

Oltre ottanta i contenuti proposti durante il villaggio Family, grazie ad un programma dettagliato con orari specifici che ha consentito alle famiglie di organizzare a loro piacimento le giornate, soddisfando ogni singola esigenza.

Nell’ultima giornata del Fest anche una special guest che ha animato i canestri per i bambini sotto il palco, Luca Gandini giocatore della Dinamo Sassari.

«La rete di associati cresce e si rafforza ogni nodo è importante e l’unione fa la forza. La forza di una grande squadra per una finalità importante, la promozione del benessere familiare». Ha sottolineato Eleonora Cesarani, coordinatrice della rete Baby and Family e consulente progettazione e organizzazione servizi family friendly.

L’iniziativa ha potuto contare sul patrocinio del comune e della provincia di Sassari, della Fondazione Sardegna, della Regione Autonoma della Sardegna, della rete Metropolitana del Nord Sardegna. E anche dell’Asl di Sassari e dell’UNISS, e del sostegno di Speed Date, Blitz, Libreria San Paolo e Tipografia Denti.

