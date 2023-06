Si chiude con un sold out la prima edizione di URCA!

Sold out per la prima edizione di URCA!l’evento di UNGUESS che punta ad affrontare il tema della User Research a 360 gradi con workshop e conferenze

Organizzata da UNGUESS, azienda leader in Italia nelle soluzioni di crowdtesting, la due giorni di workshop e dibattiti; si è conclusa nei giorni scorsi e ha coinvolto oltre 250 appassionati tra speaker e professionisti del settore. Tante le aziende partecipanti come sponsor e partner.

È già in cantiere una seconda edizione, per il 2024; ma nel frattempo i materiali e i video dell’evento saranno resi disponibili on demand.

27 Giugno 2023. Si è conclusa nei giorni scorsi a Milano la prima edizione di URCA! User Research Conference & Activities; uno tra i primi eventi in Italia pensato per raccogliere idee, esperienze e storie dal mondo della User Research e organizzato da UNGUESS; ovvero, l’ azienda italiana leader nel settore del crowdtesting. L’evento, al quale hanno preso parte oltre 250 persone tra speaker, appassionati e professionisti, dato il successo ottenuto promette di essere solo il primo di una lunga serie.

Le parole di Alesssandro Caliandro

«Come ha ricordato anche il nostro CEO Luca Manara in apertura della seconda giornata – commenta Laura Villa, Senior Marketing Manager di UNGUESS – per noi URCA! è stata anche una sfida. È incredibile constatare la partecipazione, l’entusiasmo e il coinvolgimento di tanti professionisti della User Research e aziende di ogni genere».

«Il successo di questa prima edizione – prosegue Alessandro Caliandro, Head of UX di UNGUESS – ci conferma che l’intuizione avuta qualche mese fa era corretta: in Italia c’è un movimento in forte crescita intorno alla User Research, che ha bisogno di contenuti, eventi dedicati, di formazione e soprattutto della capacità di fare community. URCA! è solo l’inizio».

Durante la due giorni si è parlato di tematiche come AI per la user research, metodologie di ricerca e ROI per dimostrare il valore del design, casi studio e test per comprendere al meglio gli utenti nell’era digitale. Un momento di particolare emozione è stato quello della donazione collettiva, realizzata da tutti i partecipanti all’evento attraverso un QR Code e resa possibile da Goodify – la realtà che sta rivoluzionando la giving economy – e da UNGUESS, che hanno messo a disposizione una somma di 1.000€, conferiti alle cause benefiche scelte da tutti i partecipanti all’evento.

Tra i media partner dell’evento Talent Garden, Digital360 e District. Tra gli sponsor, invece, realtà come Ergoproject, incode, Fightbean, Hedron, 2B Research, GlueGlue, Qapla’, Growens, Rawfish, Dagorà, GCube, Conflux e Sketchin, oltre alla già citata Goodify.

Per conoscere meglio UNGUESS e per rimanere aggiornati sui prossimi webinar ed eventi: www.unguess.it

UNGUESS

Nata nel 2015 all’interno del centro di ricerca “Mobile Lab” del Politecnico di Milano da un’idea di tre ex studenti – Edoardo Vannutelli, Filippo Maria Renga e Luca Manara, oggi Ceo della startup – UNGUESS è stata la prima in Italia ad utilizzare la metodologia del crowdtesting per ottimizzare qualità, sicurezza ed esperienza d’uso dei prodotti e servizi digitali delle aziende. Grazie al crowd ed alla piattaforma tecnologica integrata, UNGUESS riesce ad offrire in modo veloce ed efficace test, approfondimenti e feedback rilevanti perché provenienti da persone reali altamente coinvolte e da una grande varietà di dispositivi ed interfacce digitali disponibili.

L’offerta

L’offerta commerciale di UNGUESS si basa su tre principi: 1. il supporto offerto al cliente lungo l’intero ciclo di sviluppo e ottimizzazione digitale: dalla qualità e dal corretto funzionamento del software, alla sicurezza delle soluzioni digitali rilasciate, all’analisi della User e Customer Experience; 2. un elevato livello di ingaggio e di supporto fornito sia dal crowd che dai professionisti di UNGUESS; 3. un modello di pricing flessibile e scalabile basato su token a consumo.

UNGUESS nel gennaio del 2023 ha chiuso un aumento di capitale di oltre 10 milioni di euro guidato da Fondo Italiano d’Investimento SGR, attraverso il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – “FITEC” a cui hanno partecipato anche P101 SGR con i suoi due veicoli: Programma 102 e ITA500, gestito in delega per Azimut, Italian Angels for Growth (IAG), Club degli Investitori e Club Italia Investimenti 2.

