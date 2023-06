Si apre la stagione dei concerti a Capranica Prenestina con l’Ensemble Non Orchestra. Diretto dal Maestro Leonardo Olivelli, saranno eseguite musiche di Rameau, Bach, Beethoven e Andhel sotto

Roma 07 giugno 2023: Si aprirà sabato 10 giugno con inizio alle ore 18,30 la stagione estiva dei concerti a Capranica Prenestina. Ad aprire la consueta kermesse musicale voluta dal parroco don Davide Martinelli, sarà l’Ensemble Non Orchestra diretta dal Maestro Leonardo Olivelli che eseguirà musiche di J.P.RAmeau, J.S.Bach, L.V.Beethoven e G.F.Handel.

Carlo Spinelli consigliere comunale del comune prenestino loda l’iniziativa del parroco che ha reso questo evento culturale un punto fermo dell’estate capranicense:” Anche quest’anno, don Davide Martinelli non farà mancare alla comunità capranicense la vera musica, quella composta dai grandi compositori di fama mondiale, attraverso una serie di concerti che si terranno presso il tempio di Santa Maria Maddalena.

Un appuntamento ormai consolidato nel tempo; prosegue Spinelli; che offre un mix culturale tra note musicali, affreschi e sculture che si possono ammirare all’interno della chiesa; un motivo in più per partecipare a questi eventi che si protrarranno per tutta l’estate”. L’appuntamento è quindi per sabato 10 giugno con inizio alle ore 18,30 presso la chiesa di Santa Maria Maddalena a Capranica Prenestina, l’ingresso sarà gratuito.

