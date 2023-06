Serie C 2023-24, Torres: le date della stagione rossoblù

La squadra di mister Alfonso Greco esordirà in Coppa Italia il 20 agosto 2023; in campionato si comincia il 27 agosto

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha reso note le coordinate temporali della prossima stagione di Serie C 2023-24. L’esordio della Torres è in programma domenica 27 agosto; ultima di campionato domenica 28 aprile 2024.

Inizio dei playoff domenica 5 maggio 2024; andata playout sabato 11 maggio (ritorno in programma la settimana successiva, il 18 maggio).

Turno eliminatorio di Coppa Italia il 20 agosto 2023. Tre i turni infrasettimanali (da definire le date).

advertisement

In virtù delle decisioni del Consiglio Direttivo resa pubblica in data odierna, la società sassarese ha definito la propria stagione agonistica programmando raduni, ritiro e appuntamenti.

La stagione 2023-24, la seconda consecutiva in Lega Pro, prenderà il via nel pomeriggio di mercoledì 12 Luglio, quando la compagine rossoblù si ritroverà al Vanni Sanna. A Sassari, fino al 15, i ragazzi di mister Alfonso Greco, svolgeranno una seduta al giorno e le visite mediche di rito. Da lunedì 17 a giovedì 21 le sedute di allenamento saranno doppie (e oltre alla parte atletica, si inizierà a lavorare anche sulla tattica).

La mattina del 22 Luglio la comitiva rossoblù si trasferirà a Sappada (Friuli Venezia Giulia), dove rimarrà per due settimane (rientro in Sardegna il 4 Agosto). I ragazzi di Greco svolgeranno la parte più sostanziosa della preparazione proprio nel comune in provincia di Udine. Durante la permanenza in Friuli, la Torres disputerà tre amichevoli (giorni e orari ancora da definire).

Una volta rientrata alla base, la squadra proseguirà gli allenamenti in vista dell’esordio ufficiale della stagione: battesimo in Coppa Italia il 20 Agosto. In questo lasso di tempo verranno disputate altre due amichevoli (giorni e orari da definire).

Potrebbe interessarti anche: Torres, scuola calcio: inaugurazione nuovo campo sintetico

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui