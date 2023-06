Serie A: il Cagliari si gioca un posto nella finale dei playoff

Obiettivo Serie A: per Cagliari e Parma in palio un posto nella finale dei playoff. Ecco i pronostici dei bookmakers sulla sfida dello ‘Stadio Ennio Tardini

Torino, 1 giugno 2023 – 90 minuti separano Parma e Cagliari dalla finale dei playoff di Serie B. I sardi partono con il leggero vantaggio ottenuto nella gara di andata: un 3-2 che ha avuto il sapore della beffa per i ducali. Il Parma, in vantaggio per 0-2 nel primo tempo, si è fatto rimontare e superare dai rossoblù. Gli isolani hanno beneficiato di una prestazione monstre di Zito Luvumbo che, entrato dopo l’intervallo, ha segnato una doppietta e si è procurato il calcio di rigore trasformato poi da Gianluca Lapadula. Agli emiliani basterebbe una vittoria per andare avanti in virtù del miglior posizionamento nella classifica al termine della stagione regolare. Allo ‘Stadio Ennio Tardini’ scenderanno in campo due squadre decisamente in forma. Il Cagliari, tra campionato e playoff, arriva da sei vittorie consecutive. I ducali, prima della sconfitta della ‘Unipol Domus’, non perdevano da otto match.

Gli uomini di Fabio Pecchia sono chiamati a ribaltare il risultato e i bookmakers li danno come favoriti per il successo di questa semifinale di ritorno dei playoff.

I traders credono nella rimonta gialloblù – La squadra di Claudio Ranieri dovrà cercare di mantenere il vantaggio ottenuto nella gara di andata. Il Parma non dovrà ripetere il calo di concentrazione avuto nella ripresa e ripartire da quanto di buono fatto nella prima frazione. Un successo degli emiliani è quotato da Betclic a 2.45, un pareggio a 3.00 ed una vittoria rossoblù a 3.05. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 2.18, mentre l’Under 2.5 a 1.61.

Cagliari favorito per la promozione in Serie A – Parma e Cagliari si sono affrontate l’ultima volta allo ‘Stadio Ennio Tardini’ lo scorso 22 aprile. I ducali vinsero 2-1: punteggio che oggi basterebbe per il loro passaggio del turno. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 11.00 (Sisal la quota a 10.00). L’ipotesi più probabile è considerata l’1-1 che Betclic quota a 6.40. Il passaggio del turno degli isolani è quotato da Betclic a 1.50, mentre quello dei gialloblù a 2.40. I rossoblù sono attualmente i secondi favoriti per la promozione. Betclic quota l’immediata risalita in Serie A del Cagliari a 3.00, mentre quella del Parma a 4.75. La promozione del Bari, già in finale, è quotata da Betclic a 1.80.

Luvumbo ancora protagonista? – Adrian Benedyczak ha segnato il gol del vantaggio del Parma alla ‘Unipol Domus’. Una rete del polacco è quotata da Betclic a 3.50. L’uomo simbolo per la squadra di Fabio Pecchia rimane Franco Vazquez, anche un suo gol è quotato da Betclic a 3.50. Il Cagliari ha due punte di diamante che nella gara di andata hanno fatto faville. Un gol di Gianluca Lapadula è quotato da Betclic a 3.00, mentre uno di Zito Luvumbo a 4.00.

