“Sepsi e shock settico”: ECM ad Alghero

Si svolgerà sabato 24 giugno, ad Alghero, presso l’Hotel Calabona, il convegno organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari. Orario d’inizio fissato alle 9.00

Il corso di aggiornamento medico “Sepsi e shock settico” organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Sassari sarà suddiviso in due sessioni.

Nella prima i lavori saranno moderati da Salvatore Manca, Anna Paola Murgia e Valeria Petretto; relazione introduttiva a cura di Sara Milia dal titolo: “Sepsi: evoluzione delle linee guida”.

Seguiranno gli interventi di Fabio Causin sul “Riconoscimento precoce della sepsi e percorso nel Dipartimento di Emergenza” e di Gian Alfonso Cibinel (“L’approccio clinico-ecografico al paziente settico in urgenza” e “Riempimento volemico e fluido-terapia nel paziente settico”). Chiude la prima parte Riccardo Are con le “Nuove terapie per la sepsi”.

advertisement

La seconda sessione, moderata da Ivana Maida, Paolo Pinna Parpaglia e Carlo Usai, sarà introdotta da Milco Ciccarese con la relazione su “Sepsi e danno renale acuto: la terapia sostitutiva renale”.

I lavori proseguiranno con Roberto Cosentini “L’insufficienza respiratoria acuta sepsi-correlata”, Daniela Pasero (“Shock settico e vasopressori”) e Patrizia Tilocca (“Sepsi nel paziente fragile”).

La giornata di studio si concluderà con la discussione e il test di verifica. L’ECM (Educazione Continua in Medicina) darà diritto all’acquisizione di 6 crediti formativi.

Potrebbe interessarti anche: Esami pap-test, attivato il sistema di prenotazione

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui