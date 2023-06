Seconda giornata Riviera del Corallo Open Wheelchair Tennis

Seconda giornata per il Riviera del Corallo Open Itf Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, secondo torneo Future in programma fino a lunedì 5 giugno sui campi in green set del Tc Alghero, organizzato dalla Smile and Friends onlus, patrocinati dalla Regione Autonoma della Sardegna-Assessorato al Turismo e con la partnership di è Ambiente.

Nel singolare maschile cade la quarta testa di serie, l’australiano Martyn Dunn, regolato con un secco 6-0, 6-1 dal thailandese Naluemitr Benkhunthod. Per l’asiatico, nei quarti, domani ci sarà un derby. Visto che affronterà il connazionale Worakit Daengchuen (testa di serienumero 8), che ha battuto 6-2, 6-0 lo svedese Oscar Tarantino. Avanti gli altri primi sei del seeding. L’argentino Ezequiel Casco (1) batte 6-4, 6-3 il cinese Jinhui Ding e domani sfiderà l’olandese Maarten Ter Hofte (6), che ha eliminato con un doppio 6-1 Luca Taramelli.

Il giapponese Shogo Takano (3) supera 6-3, 6-3 il francese Abou Konate e affronterà l’olandese Robin Groenewoud (7), che ha avuto la meglio sul marocchino Lhaj Boukartacha. Il cileno Jaime Sepulveda Bravo (5), vincitore dell’Alghero Open 1, la spunta 7-6(2), 3-6, 6-4 sull’australiano Anderson Parker e domani cercherà di sorprendere il numero 2 del torneo. Ma l’esperto austriaco Martin Legner(7-5, 6-1 all’australiano Saalem Naser).

Il tabellone del singolare femminile si è assestato alle semifinali. Vola Marianna Lauro, testa di serie numero 1, che regola con un netto 6-0, 6-1 l’elvetica Annabelle Ribeaud. Per lei ora c’è l’austriaca Christina Pesendorfer (3). Che ha battuto 6-4, 6-1 l’israeliana Shiran Madar. Giulia Valdo (4) ha regolato 6-1, 6-3 la britannica Debbie Reynolds e domani sfiderà la vincitrice dell’Alghero Open, la cinese Jinliang Huang (6-0, 6-3 alla statunitense Elizabeth Williams, numero 2 del torneo).

Tra i Quad, esordio sul velluto per il numero 1 del seeding Alberto Saja. Il campione italiano in carica, vincitore dell’Alghero Open 1, non ha lasciato game a Massimo Girardello. Domani gioca contro il francese Justin Michel, che ha sorpreso 6-0, 6-2 lo svedese Petter Edstrom, testa di serie numero 4. L’elvetico Giuliano Carnovali, finalista nell’Alghero Open, elimina 6-2, 6-4 il numero 2. Il cileno Pablo Araya, e ora sfida Sergi Parraga Ortega, che ha battuto 6-1, 6-3 nel derby spagnolo Job Brenlla.

