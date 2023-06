La scuderia RO racing con Lucio Da Zanche e Lele De Luis primeggia al Rally Campagnolo

Un fine settimana indimenticabile per i colori della scuderia RO racing. Vittoria a mani basse per Lucio Da Zanche e Lele De Luis al Rally Campagnolo, valido per il Campionato italiano rally auto storiche. Nella stessa manifestazione Natale Mannino e Giacomo Giannone hanno consolidato il loro primato nella classifica del Terzo Raggruppamento. Ottimi i risultati per tutti gli altri alfieri del sodalizio siciliano schierati in diverse gare sulle strade dello Stivale.

Il leone Lucio Da Zanche è tornato a ruggire in coppia con Lele De Luis. Infatti, hanno vinto in maniera limpida e inequivocabile il Rally Campagnolo, quarta prova del Campionato italiano rally auto storiche. Un successo che vale oro per la scuderia RO racing, grande protagonista della serie Tricolore.

Veneto

I due valtellinesi, a bordo di una Porsche 911 del Secondo Raggruppamento, allestita dalla Pentacar, grazie a quattro successi parziali sono riusciti a mettere la firma su una nuova vittoria. Il Veneto ha arriso anche a Natale Mannino e Giacomo Giannone. Infatti, grazie al secondo posto di categoria, a bordo di una Porsche 911 Sc del Terzo Raggruppamento, affidata alle cure del preparatore Mimmo Guagliardo, sono riusciti a incrementare la loro leadership nella classifica nazionale di Raggruppamento. Nella stessa categoria quindicesimo posto per la Opel Kadett Gte di Oscar Margiotta e Giuseppe Borgo.

Sempre tra le auto storiche, ma nel Lazio, alla Lago Montefiascone, valida per il Campionato italiano velocità in salita auto storiche, Vincenzo Serse, grazie a una nuova prestazione esaltante è riuscito nuovamente a portare la sua Fiat 127 sul gradino più alto del podio della classe 1150 Tc del Terzo Raggruppamento.

Molise

In Molise, allo Slalom di Campobasso, valido per il Campionato italiano di specialità, nuova eccellente prestazione corale dei portacolori del sodalizio ciancianese. Alfredo Giamboi con la sua Fiat X1/9 si è imposto nel Gruppo Speciale e ha concluso all’undicesimo posto della classifica generale.

Angelica Giamboi, con la sua Fiat X1/9 del Gruppo Speciale, si è imposta tra le dame e ha concluso al terzo posto di classe. Prestazione superlativa per Ignazio Bonavires che, con la sua Peugeot 106 in classe RS Plus 1.6, ha vinto il Gruppo e la classe. A segno nel Gruppo N Mario Radici che, con la sua Renault Clio Williams, è salito sul terzo gradino del podio di Gruppo e sul secondo della classe N2000.

Sicilia

Infine in Sicilia, alla Val d’Anapo Sortino, che si è disputata in provincia di Siracusa, nella manifestazione valida per il Trofeo italiano velocità della montagna, nella categoria Gran Turismo, Gabriele Mauro ha posizionato la sua Porsche 997 GT3 in vetta alla classifica di Gruppo e di classe.

Antonino Di Matteo con la sua Gloria C8 è giunto al settimo posto di Gruppo e di classe, sesto posto in classe RS Plus 1.6, con una Peugeot 106, per Dario Salpietro. Nella stessa gara, ma tra le auto storiche Oliver Olivieri con una Porsche 911 Sc ha vinto la propria classe di appartenenza e Bernardo Benenati con la sua Volklswagen Golf Gti ha invece occupato la piazza d’onore della classe T 1600 del Terzo Raggruppamento.