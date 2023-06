Sassari, un trio jazz per l’ultimo “Mercoledì” prima dell’estate

Un trio jazz per l’ultimo “Mercoledì” prima della pausa estiva. Il 28 giugno in sala Sassu Mariano Tedde e due allievi del Conservatorio

Mercoledì 28 giugno alle 19 è in programma l’ultimo concerto dei “Mercoledì del Conservatorio” prima della pausa estiva. Sul palcoscenico della sala Sassu salirà un trio formato dal docente di Pianoforte jazz Mariano Tedde e dai due allievi del corso di Jazz Lorenzo Agus al contrabbasso e Jacopo Careddu alla batteria. In programma brani di Joe Henderson, Hoagy Carmichael, Chick Corea, Jerome Kern, Bud Powell, Dan Nimmer, Jerry Bergonzi.

L’ingresso, come per tutti gli eventi del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, è libero e gratuito. La rassegna concertistica dei “Mercoledì” quest’anno conta il record assoluto di eventi. 31 in tutta la stagione, in assoluto la più ricca e veriegata del territorio. Copre infatti i generi più diversi, dalla musica classica all’elettronica, dal canto al jazz, facendo segnare quest’anno un grande incremento di pubblico rispetto alle edizioni passate. Ai “Mercoledì” si aggiungono inoltre, per i mesi estivi, i “Notturni contemporanei”, delle serate in musica che accostano alla classica brani in prima esecuzione assoluta scritti dai giovani compositori dei Conservatori di Sassari e Cagliari.

