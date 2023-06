Sassari, l’Istituto Bellieni presenta al Vecchio Mulino l’ultimo libro di Michele Pinna

SASSARI. A oltre sei mesi dalla scomparsa, Michele Pinna riesce ancora a consegnare in eredità dei piccoli tesori culturali che sono frutto del profondo amore che l’intellettuale e poeta originario di Bono nutriva per la sua terra. Giovedì 6 luglio alle 18, negli spazi del Vecchio Mulino di via Frigaglia a Sassari, sarà presentato il suo ultimo libro:

“Coscienza culturale e filosofie della storia in Sardegna nell’età moderna e contemporanea”.

Il volume è stato pubblicato postumo dalla Edes, inserito nella collana “Pensieri sardisti” delle edizioni dell’Istituto Camillo Bellieni di Sassari; dove Pinna ha ricoperto l’incarico di direttore scientifico sino all’ultimo momento.