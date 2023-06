SardexPay: il seminario su agevolazioni, contribuzioni a fondo perduto e accesso al credito

Un appuntamento dedicato ai professionisti, agli artigiani e alle imprese che sono interessate a investimenti per far crescere la propria attività

Lunedì 26 giugno si terrà ad Alghero – presso lo spazio di Apoteca coworking (Via Cagliari, 29) – un evento dedicato agli imprenditori, organizzato da SardexPay.

L’appuntamento è in programma dalle 14.45 alle 16.45 e si configura come un momento di formazione gratuita, preziosa per fornire indicazioni e ragguagli alle imprese commerciali e artigiane – dai professionisti sino alle aziende più grandi – desiderose di comprendere come poter accedere a bandi, agevolazioni e strumenti finanziari per sostenere la propria attività.

Il seminario, strutturato come uno workshop, mira a far luce sulle opportunità esistenti, in modo da promuovere una crescita virtuosa del tessuto imprenditoriale locale.

Durante l’evento saranno approfondite anche le opportunità garantite da SardexPay, circuito che supporta l’economia locale basato su una moneta complementare digitale.

Relatori del seminario Daniela Carta (Studio Commerciale Carta), Pierluigi Desole, Luigi Cabras e Claudio Simbula (gli ultimi tre in rappresentanza di SardexPay).

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi al seguente link o presentarsi direttamente sul posto, presso lo spazio di Apoteca coworking di Via Cagliari, 29.

