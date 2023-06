Salmo: in partenza il Summer Tour – 1 luglio a Cagliari, Beach Arena

Dopo il successo del FLOP TOUR, che ha visto SALMO esibirsi nei principali palazzetti, è ora in partenza il SUMMER TOUR 2023, 17 concerti (organizzati e prodotti da Vivo Concerti e Lebonski) previsti da giugno a settembre, che lo vedranno portare sui palchi dei più importanti festival estivi italiani tutta la sua carica live. Biglietti disponibili online e in tutti i punti vendita. Info su vivoconcerti.com.

Il SUMMER TOUR avrà inizio il 28 giugno dal Ferrara Summer Festival, e proseguirà poi:

il 1 luglio alla Beach Arena di Cagliari, il 5 luglio al Goa Boa Festival di Genova, il 7 luglio al Rugby Sound di Legnano (MI), l’8 luglio al Mengo Music Fest di Arezzo, l’11 luglio al LAC En Plein Air di Lugano, il 13 luglio al Rock in Roma, e ancora il 15 luglio al Pinewood Festival di L’Aquila, il 22 luglio al Festival di Majano (UD), il 28 luglio al Green Pop Festival di Palermo, il 29 luglio al Wave Summer Music di Catania, il 16 agosto al Sottosopra Festival di Gallipoli (LE), il 21 agosto al Follonica Summer Nights (GR), il 23 agosto all’AMA Festival di Romano D’Ezzelino (VI), il 25 agosto al San.B Sound di San Benedetto del Tronto (AP), il 27 agosto alla 37esima edizione di Fatti di Musica, il Festival del live d’Autore di Acri (CS) (nuova data, biglietti in vendita online da giovedì 22 giugno alle ore 12:00 e nei punti vendita da martedì 27 giugno alle ore 12:00), per poi concludersi, infine, il 10 settembre al Decibel Open Air 2023 di Firenze.

I brani più significativi di Salmo e le tracce tratte dall’ultimo disco “FLOP”

In scaletta, oltre ai brani più significativi di SALMO, anche le tracce tratte dall’ultimo disco “FLOP” (oltre 260 milioni di streaming totale e certificato triplo disco di platino) che, arrivato a tre anni di distanza da “Playlist” (sette dischi di platino), si è posizionato alla #1 nella Top 10 Global Album Debuts, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo su Spotify nel weekend di uscita (1-3 ottobre), affiancato da “KUMITE” (triplo disco di platino) alla #10 nella Top 10 Global Song Debuts. A questi risultati internazionali, si va ad aggiungere il debutto al primo posto per “FLOP” nella classifica FIMI degli album più venduti, rimasto saldo per tre settimane consecutive, mentre “KUMITE” ha mantenuto la #1 posizione nella classifica dei singoli per sette settimane.

SALMO sarà accompagnato ancora una volta sul palco da Le Carie, la band composta da Daniele Mungai aka Frenetik alla chitarra, Jacopo Volpe alla batteria, Marco Azara alla chitarra, Davide Pavanello aka Dade al basso e da Riccardo Puddu aka Verano. Il 15 marzo è uscito “TRE”, un trittico hardcore che l’artista ha creato proprio con il collettivo, che è una pura dichiarazione d’amore al punk e alla musica suonata.

Altri appuntamenti

Dopo aver infiammato il palco del Nameless Festival il 3 giugno scorso, quest’estate si esibirà anche in veste di dj il 7 agosto al 54 Dreamy Nights di Corfù, in Grecia, il 10 agosto al Barrakud Festival a Pag, in Croazia e il 18 agosto al Summer Daze di Attard, a Malta.

Sarà poi fra i protagonisti della II edizione di Red Bull 64 Bars Live il 7 ottobre a Scampia, Napoli.

Eclettico, anticonformista, provocatorio, SALMO – con 3 miliardi di streaming totali, 68 dischi di platino e 43 dischi d’oro – è stato il primo artista rap-crossover rock ad esibirsi allo Stadio San Siro (il 6 luglio 2022), davanti a 50mila persone, e con i suoi live propone uno show sempre nuovo dove alla musica e alla creatività si uniscono una carica ed energia che caratterizzano da sempre le sue performance.

Salmo Summer Tour

28 giugno 2023 | FERRARA @ Ferrara Summer Festival

01 luglio 2023 | CAGLIARI @ Beach Arena

05 luglio 2023 | GENOVA @ Goa Boa Festival

07 luglio 2023 | LEGNANO (MI) @ Rugby Sound

08 luglio 2023 | AREZZO @ Mengo Music Fest

11 luglio 2023 | LUGANO @ LAC en plein air

13 luglio 2023 | ROMA @ Rock in Roma

15 luglio 2023 | L’AQUILA @ Pinewood Festival

22 luglio 2023 | MAJANO (UD) @ Festival di Majano

28 luglio 2023 | PALERMO @ Green Pop Festival

29 luglio 2023 | CATANIA @ Wave Summer Music

16 agosto 2023 | GALLIPOLI (LE) @ Sottosopra Festival

21 agosto 2023 | FOLLONICA (GR) @ Follonica Summer Nights

23 agosto 2023 | ROMANO D’EZZELINO (VI) @ AMA Festival

25 agosto 2023 | SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) @ San.B Sound

27 agosto 2023 | ACRI (CS) @ Fatti di Musica, Festival del Live d’Autore, edizione n. 37 NUOVA DATA

10 settembre 2023 | FIRENZE @ Decibel Open Air 2023

SALMO DJSET

03 giugno 2023 | ANNONE DI BRIANZA (LC) @ NAMELESS FESTIVAL

07 agosto 2023 | CORFÙ (GRECIA) @ 54 Dreamy Nights

10 agosto 2023 | NOVALJA, ISOLA DI PAG (CROAZIA) @ BARRAKUD CROATIA 2023

18 agosto 2023 | ATTARD (MALTA) @ Summer Daze Malta

