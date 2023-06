Sa Batalla 2023 photo contest. Diventa fotografo Ufficiale de Sa Batalla 2023

Tutti i colori del Sa Batalla di Sanluri. In occasione della XIII edizione la Pro Loco lancia un contest fotografico. In palio 15 pass con accesso a tutte le aree dell’evento per diventare “fotografo ufficiale della manifestazione” e 3 cene nei ristoranti della cittadina.

advertisement

Sa Batalla 2023 photo contest

Si chiama “I colori de Sa Battalla” il contest fotografico ideato ed organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Sanluri; con il supporto di Nanumoru BeerLab e del Comune di Sanluri.

Il contest rientra tra le iniziative previste all’interno del calendario degli eventi della XII Rievocazione Storica “Sa Battalla”, evento finanziato dal Comune di Sanluri, in programma a Sanluri dal 26 giugno al 2 luglio.

“In occasione dell’edizione 2023 de Sa Batalla – ci ricorda Lauranna Fenu Presidente della Pro Loco di Sanluri –

abbiamo calendarizzato numerosi eventi per celebrare la storia e la cultura sarda. Il nostro obiettivo è quello di alimentare la conoscenza del passato e del territorio attraverso le immagini della rievocazione storica e dei luoghi interessati ai tragici eventi del 30 giugno 1409”.

Per il 2023, la Pro Loco ha scelto di aprirsi ancora di più alla società civile e di favorire la partecipazione attiva di altri protagonisti all’evento.

“Per l’occasione – continua Fenu –

abbiamo scelto di rendere disponibili agli interessati un numero limitato di accrediti per fotografi ufficiali della manifestazione, offrendo l’opportunità esclusiva di accedere a tutte le aree riservate. Il Contest fotografico premierà 15 fotografi, sia amatoriali che professionisti, consentendo loro di diventare i fotografi ufficiali dell’evento”.

Come partecipare

Per Partecipare all’evento è sufficiente inviare gratuitamente la richiesta di partecipazione per diventare il “Fotografo ufficiale de Sa Battalla”; compilando il form disponibile sul sito web della Pro Loco di Sanluri all’indirizzo:

Pro Loco Sanluri – Concorso Fotografia

o direttamente alla pagina Google: “I colori de Sa Battalla”: iscriviti al contest fotografico (google.com)

Il concorso è rivolto a tutti i fotografi amatoriali e agli appassionati di fotografia senza limiti di età, i minorenni per poter partecipare devono avere il consenso di un genitore. I concorrenti dovranno candidarsi entro e non oltre il 20 giugno 2023.

Le candidature saranno vagliate da un giuria di esperti e i 15 fotografi selezionati diventeranno i fotografi ufficiali dell’edizione 2023 de “Sa Batalla”

Una giuria tecnica selezionerà le 30 fotografie più belle ed espressive

Dal 26 al 2 luglio ai fotografi selezionati sarà concesso di:

seguire in esclusiva i momenti più salienti della rievocazione storica, di avere accesso ai backstage, immortalare i volti dei protagonisti e vivere in prima persona l’evento.

Tra tutti gli scatti che saranno raccolti durante le giornate, una giuria tecnica selezionerà le 30 fotografie più belle ed espressive e queste saranno esposte pubblicamente durante La Festa Del Borgo, in programma a Settembre nel comune di Sanluri; dove una giuria popolare voterà i 30 scatti e proclamerà i 3 vincitori ai quali saranno consegnati i buoni per 3 cene nei ristoranti del territorio.

Il contest fotografico

Il contest fotografico “I colori de Sa Battalla” nasce come risposta ai due anni di pausa forzata imposti dal Covid all’organizzazione della suggestiva rievocazione storica.

“Per riprendere il percorso interrotto a causa delle restrizioni imposte dal Covid –

conclude la Presidente Fenu –

abbiamo pensato ad un modo creativo per dare più spazio e notorietà possibile all’evento de Sa Batalla e per mettere in vetrina le attività imprenditoriali della zona”.

Infine, per tutti i partecipanti è stata prevista e riservata la possibilità di soggiornare a prezzi convenzionati negli hotel del territorio.

“Per maggiori informazioni – conclude il presidente della Pro Loco Di Sanluri –

invitiamo tutti gli interessati a visitare il nostro sito web e a contattarci per ulteriori dettagli”.