Ruralab, ad Ales appuntamento il 20 giugno

Ruralab è un progetto dell’Unione di Comuni Alta Marmilla finanziato dal POR FESR 2014-2020 ASSE I MISURA 1.3.2. all’interno del programma del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Un Living Lab realizzato a Baressa e Villaverde, nato per favorire l’innovazione e accogliere dei potenziali innovatori nel territorio dell’Alta Marmilla.

L’evento di lancio di Ruralab – Ecosistema di Innovazione Rurale dell’Alta Marmilla, è in programma il prossimo martedì 20 giugno 2023. A partire dalle ore 16:30 presso la sede dell’Unione di Comuni Alta Marmilla, in via Anselmo Todde 18 ad Ales (Oristano).

L’obiettivo del progetto è stimolare l’innovazione nel territorio dell’Alta Marmilla, supportando imprese e progetti innovativi per inserirli in un ecosistema locale e regionale. Come? Grazie all’attivazione di spazi di innovazione aperta applicata alla ruralità che, sul modello dei Living Labs, consente di mettere in rete e valorizzare le risorse materiali e immateriali del territorio per attivare la cross fertilizzazione tra i settori produttivi locali, tradizionali e innovativi, anche di rilevanza sociale. Il progetto verrà implementato grazie al supporto di una rete di imprese partner composta da Apply Consulting, FCA Consulting e Abinsula. Da oltre 10 anni lavorano nei territori per stimolare lo sviluppo tecnologico, economico e sociale della Sardegna.

advertisement

“Finalmente dopo l’avvio delle azioni per il rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza in ambito sanità, trasporti e istruzione, hanno preso il via anche i progetti di programmazione e sviluppo integrato locale. RuraLab è un’importantissima opportunità di crescita! I modelli innovativi da applicare alla ruralità fungeranno da stimolo e supporto al tessuto imprenditoriale. Consentiranno anche il rafforzamento e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del nostro territorio”. Commenta la presidente dell’Unione di Comuni Alta Marmilla Maria Anna Camedda.

Il lancio del progetto avverrà alla presenza di diversi esperti e addetti ai lavori. Chiamati a portare le rispettive esperienze di sviluppo territoriale in altri contesti d’Italia. In modo da presentare modelli di intervento adottati in altri contesti per affrontare sfide simili a quelle del territorio dell’Alta Marmilla. Nello specifico ci saranno i rappresentanti dell’Unione di Comuni Alta Marmilla, dell’Ufficio Regionale di Programmazione della Regione Sardegna, di Sardegna Ricerche e della rete di imprese coinvolte nel programma di attività.

Alimenteranno il dibattito sulle azioni possibili per lo sviluppo locale Giovanni Pizzochero di Avanzi SpA Società Benefit e Davide Agazzi di FROM. Condivideranno quanto appreso e modellizzato in tema di schemi di intervento sui territori nella loro ventennale esperienza in tema di sviluppo locale in contesti urbani, periurbani e rurali.

Durante la serata i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere le iniziative concrete e le attività di supporto al territorio e al suo tessuto economico da implementare all’interno del progetto. Al termine dell’evento è previsto un momento di networking. Volto a promuovere lo scambio di conoscenze e idee tra ospiti e partecipanti. E favorire anche collaborazioni e sviluppare sinergie per il futuro dell’innovazione rurale nell’Alta Marmilla.

Per altre notizie clica qui.