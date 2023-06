“Il nostro percorso sulle tematiche ESG è stato naturale: è un tema per competere sul mercato del futuro, ma è anche un tema etico, che riguarda tutti”: lo dice Gianluca Conti, direttore generale di RivieraBanca, in un’intervista a Marco Marelli per Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

