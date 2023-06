Riviera del Corallo Open Itf, oggi la finale

Oggi è il giorno delle finali del Riviera del Corallo Open Itf Uniqlo Wheelchair Tennis Tour.

Secondo torneo Future sui campi in green set del Tc Alghero, organizzato dalla Smile and Friends onlus, patrocinati dalla Regione Autonoma della Sardegna-Assessorato al Turismo

e con la partnership di èAmbiente.

Nel singolare maschile, va in finale l’olandese Robin Groenewoud, testa di serie numero 7, che ha eliminato 76(4) 63 il numero 1 del seeding, l’argentino Ezequiel Casco. Contro di lui ci sarà il cileno Jaime Sepulveda Bravo, testa di serie numero 5 e già vincitore dell’Alghero Open 1, che ha battuto 6-2, 0-6, 6-4 il thailandese Naluemitr Benkhunthod.

La finale femminile vedrà Marianna Lauro, testa di serie numero 1, contro la cinese Jinliang Huang, vincitrice dell’Alghero Open. La tennista di Ploaghe ha regolato con un doppio 6-1 l’austriaca Christina Pesendorfer (numero 3 del seeding), mentre l’asiatica non ha concesso

giochi alla numero 4 Giulia Valdo. Tra i Quad, vola in finale e cerca il bis il numero 1 del seeding Alberto Saja. Il campione italiano in carica, vincitore dell’Alghero Open, ha superato 6-2, 6-1 il francese Justin Michel. Dall’altra parte della rete ci sarà l’elvetico Giuliano Carnovali, già finalista nell’Alghero Open, che ha battuto con un doppio 7-5 lo spagnolo Sergi Parraga Ortega.

