Riscontri positivi per ABC Motorsport alla 32^ San Gregorio – Burcei

Dopo undici anni di stop si è nuovamente disputata la San Gregorio – Burcei, con l’edizione numero 32 della gara di velocità in salita che si è svolta nel fine settimana del 24 e 25 Giugno, organizzata da ACI Cagliari per lo Sport e Automobile Club di Cagliari.

ABC Motorsport si è presentata allo start con tre piloti e nella gara di San Gregorio di certo i tre non hanno sfigurato portando a casa dei buoni risultati e concludendo un fine settimana nel segno della positività per la scuderia sarda.

Ottimo il secondo posto assoluto di Lussorio Niolu, al debutto su Radical motorizzata Suzuki e con cui ha anche trionfato nella categoria TM-SC. In gara 1 Niolu andava a piazzarsi secondo assoluto e primo nella propria categoria, mentre in gara 2 è arrivato per lui un quarto posto assoluto ma vincendo ancora nel proprio gruppo. Poi nell’aggregata il driver ABC è riuscito a rimanere nel podio assoluto con la seconda posizione. Un’ottima prima uscita, che sicuramente darà fiducia al driver Sardo in vista dei prossimi impegni.

Nel gruppo N-S, sono stati due i portacolori ABC con Giannotti e Fara al via.

In classe 2000, secondo posto di classe per Federico Giannotti che ha conquistato il secondo gradino del podio in tutte le manche effettuate, comportandosi bene con la sua Renault Clio RS e con cui ha agguantato anche un quinto posto di gruppo N-S.

In classe 1600, un altro podio è arrivato con il terzo posto di classe per Stefano Fara che si è dimostrato abbastanza regolare per tutta la gara e oltre al podio tra le 1600, ha fatto registrare un sesto posto di gruppo N-S.

Messa alle spalle la San Gregorio – Burcei 2023, ora ABC Motorsport sposterà i propri sforzi sui prossimi impegni sportivi.