Riforma Cartabia, il 9 a Catanzaro seminario Fsp con il sottosegretario Ferro

Venerdì a Catanzaro il seminario Fsp su “La Riforma Cartabia in sede penale e gli effetti sull’attività della Polizia giudiziaria” con il sottosegretario Ferro

advertisement

Riforma Cartabia, il 9 a Catanzaro seminario Fsp con il sottosegretario Ferro

Si terrà venerdì, 9 giugno, a partire dalle ore 10 presso la Sala conferenze polifunzionale della Polizia di Stato, il seminario sul tema “La Riforma Cartabia in sede penale e gli effetti sull’attività della Polizia giudiziaria. Riflessioni pratiche sull’attività delle Forze di polizia”.

L’incontro, organizzato dalla Segreteria provinciale Fsp Polizia di Stato di Catanzaro, con la partecipazione di Unarma e Uspp, si aprirà con i saluti del Questore, Maurizio Agricola; di Rocco Morelli, Segretario provinciale Fsp Catanzaro; e Rocco Pardo, Segretario regionale Fsp Calabria. Introdurrà i lavori Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato poi, moderati dal Vice Presidente Fsp, Franco Maccari, interverranno: il Procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Salvatore Curcio; il sostituto Procuratore generale di Catanzaro, Marisa Manzini; Felice Fioresta, Consigliere dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro; e il Sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro. Le conclusioni saranno di Giuseppe Brugnano, Segretario nazionale Fsp Polizia.

Al termine del seminario, alle ore 12, si terrà l’intitolazione della Segreteria provinciale di Catanzaro Fsp a Benito Scarfone; poliziotto e storico sindacalista drammaticamente venuto a mancare a gennaio.

“In un’occasione come questa – afferma Valter Mazzetti -, tutta dedicata a temi delicatissimi che hanno ricadute importanti e molto limitanti sulla già difficile attività dei poliziotti, e rispetto alle quali vogliamo lanciare un chiaro e forte allarme, il pensiero non può che andare a una persona come Benito Scarfone.

Un uomo che della difesa e della rappresentanza dei colleghi ha fatto una missione, con cuore, forza, volontà, e coraggio da vero sindacalista. In quest’occasione, come nelle altre a cui non è mai mancato, lui ci sarebbe stato. Anzi, lui ci sarà”.