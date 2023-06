Regata nazionale Nacra 15 al Windsurfing Club Cagliari da venerdì 9 all’11 giugno

Due giorni di trainig, uno di practice per testare il campo dei regata; e poi finalmente, venerdì 9 giugno alle 12:30 la prima partenza dei Nacra 15, i multiscafi propedeutici alla classe olimpica dei 17 piedi:

impegnati a Cagliari fino a domenica 12 nella regata nazionale organizzata dal Windsurfing Club, tappa del circuito della European super-series.

Per gli equipaggi attesi allo start un massimo di 12 prove che si annunciano in condizioni meteo piuttosto variabili. Tra i partecipanti, tutti sotto i 19 anni, i cagliaritani Alessandro e Carolina Vargiu, incoronati a Viareggio campioni italiani giovanili 2022 (passati di recente dal Wcc al Ycc) e Leonardo Vascellari con Eleonora Bandel (Wcc), entrambi provenienti dalla classe Dragoon dove hanno vinto l’oro ai campionati italiani ed europei; Benedetta Ghiani, con Gigi Zonca a prua (Ycc), che hanno conquistato un argento al mondiale 2022, nella categoria under 16, con i compagni di circolo Lorenzo Sirena e Alice Dessì; Matteo Porru e Chiara Cavagnoli, che potrebbero dare il meglio di sé in condizioni di vento sostenuto e Luna Castriotta e Filippo Sollai entrambi dello Wcc. Assente la nostrana Sofia Gorgerino così come, per problemi a un ginocchio, Manfredi Marioni, (Centro Velico 3v di Roma) attualmente primo nella ranking list.

Tra gli atleti del circolo Svagamente di Pescara, si segnala la presenza di Enrica Morelli con Stefano Troiano, argento ai giovanili. Dopo il passaggio di consegne tra gli atleti del lago di Garda, arriva a Cagliari l’equipaggio Leonardo Vadagnini con Vedovelli a prua, del circolo Acquafresca.

Saranno premiati i primi tre equipaggi assoluti, il primo equipaggio U19, U16 e il primo equipaggio esordiente.

La nazionale, quarta tappa dopo Anzio, Follonica e Pescara, precede i campionati europei 2023 che si disputeranno a Knokke-Duinbergen in Belgio a fine luglio e il campionato giovanile doppi Fiv, che assegnerà il titolo italiano sul lago di Garda, ai primi di settembre.