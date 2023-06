Rally Village Olbia: domani presentazione progetto Gal “Terras de Olia”

Coldiretti Sardegna: domani al Rally Village di Olbia presentazione progetto Gal “Terras de Olia”

Imperdibile l’appuntamento con la creazione della seada da Guinnes World Record

Promuovere l’offerta turistica stimolando il territorio e le sue attività produttive. Ma anche la creazione di un prodotto turistico sostenibile che, con la realizzazione di iniziative di promozione nelle varie forme di turismo esperienziale legato all’agroalimentare, potenzi l’immagine della “destinazione Montiferru, Alto Campidano, Planargia”.

Sono alcuni degli obiettivi principali che il Gal Terras de Olia porterà avanti nel suo nuovo progetto che sarà presentato alla stampa, domani 3 giugno a Olbia, in occasione del Rally Italia-Sardegna. L’appuntamento, dalle ore 10.30 nello spazio Rally Village, permetterà di illustrare nella splendida cornice di uno degli appuntamenti sportivi internazionali più importanti nell’isola, il percorso che vede impegnate le aziende agrituristiche e vari partner coinvolti al programma.

PARTECIPANTI.

Parteciperanno alla conferenza stampa, tra gli altri, i promotori del progetto del Gal Terras de Olia, i vertici di Coldiretti Sardegna guidati dal presidente, Battista Cualbu e dal direttore, Luca Saba; il community manager, Aldo Buiani; il Bio Distretto con il presidente Andrea Campurra e gli esponenti delle aziende coinvolte oltre che di quelli delle altre in corso di adesione al progetto.

SEADA DA GUNNES.

E proprio sulla scia del connubio agroalimentare, buon cibo e turismo sempre domani, ci sarà spazio per la creazione della seada più grande del mondo. Un appuntamento che potrà permettere di scrivere nel famoso libro dei record anche quello della produzione di una delle eccellenze sarde della tradizione dolciaria tra pasta fresca, ottimo formaggio e il miele ‘Made in Sardinia’.

COLDIRETTI VILLAGE.

Intanto ieri pomeriggio, con il taglio del nastro, è partito ufficialmente il Coldiretti Rally Village che sta animando la kermesse sportiva con appuntamenti ed eventi legati al buon cibo, tra laboratori didattici e del gusto, street food, eventi sportivi con i più piccoli e tanto altro. Il tutto grazie alla presenza dei mercati di Campagna Amica di tutta l’isola riuniti nei quattro giorni dell’evento.

Tra gli appuntamenti del fine settimana, spazio ai laboratori sulla pasta con Coldiretti Donne Impresa e la S.a.s Enaidi che, in collaborazione con Antonietta Salis, prevede la realizzazione di diversi formati di pasta tipica sarda (is talluzzasa e i malloreddus) e l’illustrazione delle tecniche di lavorazione della pasta e le rispettive forme di realizzazione. Ampio programma di laboratori anche sulla Vernaccia di Oristano, grazie alla presenza del Consorzio e sull’olio, 100% sardo, con gli eventi a cura dell’Apos. Percorso nel Coldiretti Village contraddistinto in particolare dalle birre artigianali. Infatti, con la presenza di importanti birrifici isolani, porta i visitatori ad assaggiare le produzioni locali e a scoprire i segreti dei mastri birrai.

SPORT E SOCIALE

Non ultimo l’appuntamento con il sociale. Da oggi spazio al laboratorio didattico inclusivo di Campagna Amica, per ricordare che la natura è senza barriere. L’appuntamento in collaborazione con l’associazione Five Lights Asd, permetterà ai ragazzi speciali di immergersi in un laboratorio sulla terra e la cura delle piante. Spazio, infine, anche al bere consapevole con una tavola rotonda. Sarà coordinata dal direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba. Inoltre, porterà al tavolo le forze dell’ordine con i comandanti di Polizia e Carabinieri di Olbia, il presidente e vicepresidente dell’Aci e i medici.