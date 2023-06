Raccolta dei funghi, apertura straordinaria dei servizi di controllo dell’Ispettorato Micologico

I funghi freschi raccolti dagli utenti potranno essere esaminati dall’Ispettorato Micologico da lunedì 12 giugno fino a fine mese

Olbia, 9 giugno 2023 – La lunga coda della stagione dedicata alla raccolta dei funghi ha spinto la Asl Gallura a riaprire al pubblico le porte dell’Ispettorato Micologico. Le piogge registrate con alta frequenza e intensità nel mese di maggio e nei primi giorni di giugno hanno, infatti, alimentato la crescita dei funghi freschi e spontanei nel territorio gallurese. Per questo da lunedì 12 giugno e fino alla fine del mese, i servizi offerti saranno nuovamente attivi in via straordinaria a Olbia e a Tempio Pausania. Gli utenti potranno potranno sottoporre i funghi alla cernita e alla verifica da parte degli esperti Micologi del Dipartimento One Health della Prevenzione.

A Olbia l’ufficio sarà aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00 nella struttura sanitaria San Giovanni di Dio, ingresso da via Borromini (telefono 0789 552153). A Tempio Pausania la sede è quella dell’Hospice in via Limbara 60 (telefono 079 678333). L’apertura anche in questo caso è garantita il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Il servizio è gratuito.

È importante sottoporre al controllo tutti i funghi raccolti o ricevuti in regalo. Solo il Micologo, infatti, può determinare la commestibilità o la tossicità. Sono pertanto assolutamente da evitare i metodi di riconoscimento non scientifico o, peggio ancora, è assolutamente sconsigliato fidarsi del “sentito dire”. I funghi dovranno essere presentati interi e in buono stato di conservazione. Nel caso di esemplari mal conservati, non commestibili o tossici, il Micologo tratterrà il raccolto per predisporne la distruzione. I Micologi si occupano anche del controllo e della certificazione sanitaria obbligatoria per legge dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita e alla somministrazione.

