Pula – Nuova campagna di promozione turistica

Una nuova compagnia di promozione turistica. Dopo tanti anni, Pula torna all’aeroporto di Cagliari con una nuova idea che esprime con una campagna di promozione turistica.

Con grande orgoglio e soddisfazione, l’Amministrazione Comunale ha presentato sui canali social il video dove spiega che nei prossimi mesi promuoverà le grandi eccellenze del territorio e accoglierà i numerosi viaggiatori che atterreranno all’aeroporto di Cagliari.

Il video promozionale è stato realizzato da Alberto Malizia su iniziativa dell’Assessora al Turismo, Donatella Fa, e verrà proiettato nell’area arrivi e ritiro bagagli. Oltre a adiffondere le bellezze del territorio, vuole invogliare i turisti che hanno scelto altre destinazioni a fare tappa a Pula o sceglierla per il loro prossimo viaggio.

advertisement

Alberto Malizia è un Regista e Filmmaker nato a Cagliari, sardo al 100%. Dopo aver terminato gli studi in ambito scientifico ha iniziato a interessarmi in maniera particolare al mondo del videomaking e del cinema. Iniziando da autodidatta per alcuni anni, sperimentando con la fotografia e realizzando i miei primi video musicali.

Come spiegato dall’Assessora Donatella Fa – Pula aveva bisogno di una pubblicità che valorizzasse l’identità del territorio a 360 gradi. Insieme ai pannelli fotografici, il video promozionale costituisce una nuova e straordinaria vetrina per Pula.

Per altri articoli clicca qui.