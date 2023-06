La Fondazione Oristano ha pubblicato il bando del “I Premio Letterario Nazionale – Il Romanzo dell’Archeologia”.

Il titolo del premio, “Il romanzo dell’archeologia”, si riferisce alle vicende umane degli archeologi che hanno costruito la conoscenza del passato tra il XVIII e la prima metà del XX secolo.

advertisement

Il concorso è indetto dalla Fondazione Oristano ed è finanziato con le risorse assegnate dalla Regione Sardegna attraversi il bando per il sostegno delle attività e funzionamento di enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza in ambito regionale.

Il concorso, aperto ad autori italiani e stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, è destinato ad opere edite, anche collettive (due o più autori), pubblicate presso una casa editrice almeno a diffusione nazionale che abbiano un codice ISBN o ASIN.

Il premio, si articola in due sezioni:

Sezione A: Ambito dell’archeologia della Sardegna

Sezione B: Ambito dell’archeologia del Mediterraneo.

La giuria del premio sarà composta da professori universitari e da esponenti dell’editoria e della Cultura italiana e internazionale.

Il premio in denaro è di € 1.000,00 per l’opera premiata nella sezione A e di € 1.000,00 per l’opera premiata nella sezione B.

Le opere dovranno pervenire a mezzo posta, tramite “piego di libri”, corriere o raccomandata; entro il 31 agosto 2023 all’indirizzo Fondazione Oristano – Antiquarium Arborense – Piazza Corrias n. 12 – 09170 Oristano.

Il bando integrale è pubblicato sul sito www.fondazioneoristano.it

Per altre notizie clicca qui