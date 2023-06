Prosegue “Giaras in festas”

Tre giorni in Marmilla con la musica e la fotografia.

Proseguono gli appuntamenti di “Giaras in festas”. Il cartellone unico degli eventi del Consorzio Turistico Due Giare nei mesi estivi nei suoi tredici comuni.

Da mercoledì 21 giugno a venerdì 23 giugno la prima nazionale di una nuova prodizione dell’associazione culturale “Palazzo d’Inverno”. E sempre il 23 giugno a Senis la presentazione di una mostra fotografica su personaggi particolari, che animano la notte.

LA MUSICA

Mercoledì 21 giugno alle 19 nella casa baronale, in piazza San Giorgio, a Sini, il debutto, in prima nazionale, della nuova produzione di Palazzo d’Inverno. “Dalla Sardegna alla Sicilia, un viaggio nella musica d’autore” nell’ambito della rassegna “Musica all’Improvviso 2023”.

In scena la voce di scena Giusy Murgia Onnis, il pianoforte di Enrico Atzeni, la chitarra classica di Gianluca Podda, la chitarra elettrica di Germano Seggio, la batteria di Vito Di Pietra e il basso di Marco D’Arpa.

“Il concerto è nato dalla collaborazione di artisti di diversa provenienza a suggello del gemellaggio Sicilia – Sardegna. Il progetto accosta l’identità delle due isole in modo originale attraverso un viaggio sonoro nelle tradizioni continuamente contrappuntate da contaminazioni e interpretazioni contemporanee. Un’altra tappa del nostro lavoro, incentrato sul continuo scambio e arricchimento culturale attraverso il confronto con realtà diverse, solo geograficamente distanti, ma vicine nell’operato e nella voglia di comunicare ed espandersi”. Ha spiegato Betty Oro, di Palazzo d’Inverno.

Lo spettacolo sarà replicato il giorno dopo, 22 giugno, alle 22 nella corte dell’ex Casa Masili a Nureci. Poi il 23 giugno, sempre alle 22, nel cortile dell’ex casa baronale a Senis, in via Cagliari.

LA FOTOGRAFIA

Sempre venerdì 23 a Senis, ma alle 18 nella casa baronale, in via Vittorio Emanuele, la presentazione della mostra “The Night Of” di Francesca Randi. Già in corso dal 10 giugno e che rientra nel progetto “Fotografe in Marmilla” grazie ad una partnership fra il Consorzio Due Giare e l’associazione “Su Palatu Fotografia”. L’incontro con il pubblico sarà preceduto dai saluti del sindaco di Senis Salvatore Soi, del presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda. E anche del presidente dell’Associazione Su Palatu Fotografia Salvatore Ligios, della curatrice Chiara Manca e della fotografa artista Francesca Randi.

La stessa curatrice ha così descritto la mostra: “La notte di Francesca Randi è popolata da creature che tutti hanno incontrato, almeno una volta in sogni anomali e confusi o in infantili incubi grotteschi. Sono esseri come noi, si muovono come noi, si trovano nei posti dove andiamo noi, ma non li abbiamo mai incontrati. Appena prima dell’alba, nell’ora più buia, si appropriano del loro spazio e del loro tempo. Popolano un mondo a loro immagine e somiglianza, celato dalle ombre e squarciato da insegne luminose di luoghi a loro interdetti. Non conoscono la folla che si accalca alle casse del Superstore la domenica mattina, non vedono i bambini correre nelle scale del palazzo saltando i gradini per arrivare prima a giocare. Non hanno visto gli animali del circo fare le acrobazie o il parcheggio sotterraneo pieno d’auto e la metro affollata il lunedì all’ora di punta”.

L’esposizione, allestita all’aperto, potrà essere visitata a qualsiasi ora del giorno sino al 30 settembre.

