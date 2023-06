Proiezione solidale docufilm “Cuore di Padre. La silenziosa potenza di San Giuseppe” 3-4-5 giugno 2023 al Cineteatro Sant’Eulalia, vico del Collegio 2, Cagliari

I prossimi 3, 4 e 5 giugno 2023 nel Cineteatro Sant’Eulalia (vico del Collegio 2) a Cagliari

ci sarà la proiezione solidale del docufilm “Cuore di padre. La silenziosa potenza di San

Giuseppe” organizzata dalla Caritas diocesana, in collaborazione con la Consulta

diocesana degli organismi socio-assistenziali e delle associazioni di volontariato.

«L’iniziativa – spiega il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai – è finalizzata non

solo a promuovere un momento di alta spiritualità grazie alla figura di San Giuseppe, ma

anche a contribuire ad aiutare – attraverso il ricavato dell’acquisto dei biglietti – le

famiglie palestinesi che vivono in Terra Santa in una situazione di fragilità socioeconomica.

È interesse di ogni cristiano che i territori cari alle grandi religioni possano

continuare ad essere abitati anche dalle comunità cristiane: così abbiamo voluto

promuovere un progetto di solidarietà destinato a sostenere l’impegno verso queste

famiglie già portato avanti dal Patriarcato latino di Gerusalemme e dalla Caritas locale».

L’iniziativa rientra nell’ambito della collaborazione tra la Caritas di Cagliari e quella di

Gerusalemme, frutto del pellegrinaggio solidale promosso dalla stessa Caritas cagliaritana

lo scorso dicembre/gennaio.

advertisement

Le proiezioni si svolgeranno in ognuno dei tre giorni indicati nei seguenti orari: 17, 19 e

21. I biglietti solidali (il costo è di 10 euro ciascuno); potranno essere acquistati

direttamente al Cineteatro Sant’Eulalia prima delle proiezioni; oltre che

contattando la Caritas diocesana (animazione@caritascagliari.it; 3461459219);

possibilmente indicando in anticipo il giorno e l’orario prescelto.

Per altre notizie clicca qui