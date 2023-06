Prevenzione all’uso di droga: i volontari continuano la partnership coi commercianti

I volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga si preparano per una nuova settimana nella quale far conoscere la verità sulla droga, sugli effetti che provoca e sulle situazioni in cui si cacciano i consumatori. Con iniziative nei prossimi tre giorni a La Maddalena, Cagliari, Nuoro, Olbia e Oristano i volontari intendono continuare a coinvolgere i commercianti per divulgare il messaggio di dire No alla Droga!

La droga è diventata purtroppo parte della nostra quotidianità. Non solo per le notizie taciute di quelli che finiscono nella trappola di assumerla. Ma anche per le tante notizie relative agli incidenti (talvolta mortali) causati dai consumatori. Frutto di una tendenza ad estremizzare il concetto che chiunque deve poter fare ciò che vuole della sua vita. Ci troviamo in una situazione in cui sembra impossibile estirpare questo cancro sociale rappresentato dagli stupefacenti. Tuttavia, se si inizia a pensare di salvare le persone una ad una, di evitare un ragazzo poi un altro non accettino mai di fare la prima esperienza con la droga, si può arrivare un giorno a curare la società ed occuparci dei veri problemi sociali.

L. Ron Hubbard disse che “queste sostanze sono l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale”. Ci si potrebbe chiedere se il decadimento morale a cui stiamo assistendo possa essere direttamente influenzato dalla diffusione del consumo di droga; dall’arretrata speranza che esista una sostanza chimica che ci possa liberare dalle turbolenze della quotidianità; e certamente si vedrebbe quanto siamo influenzati dalla diffusione smodata di stupefacenti e psicotropi. Non ci si può fermare solo perché il problema è di vastissime dimensioni. Infatti, ci si deve sempre indirizzare alla libertà dalla droga.

