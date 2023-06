Presentazione Libro “Sconfinate frontiere – Riace l’eccezione che ha rifiutato la regola”

Riflettere sulla migrazione umana, entrare a fondo nelle questioni e nelle contraddizioni che si creano nell’affrontare quella che viene chiamata “crisi Migratoria a partire dall’esperienza di Riace.

Questa è, quindi, la proposta del Colombre aps e ARCI Nord Sardegna, per la Giornata Mondiale del Rifugiato; una riflessione che parte dalla presentazione del libro:

“Sconfinate frontiere – Riace l’eccezione che ha rifiutato la regola”, edito da Mimesis; che si svolgerà a Sassari, venerdì 30 giugno 2023 alle ore 18:30, nei locali del Centro Culturale il Colombre, in via carso 28.

Durante la serata saranno, inoltre, presenti: Alessandro Tedde, curatore del libro; Andrea Devoto, coautore del libro; Sabrina Mura, referente regionale ASGI, Daniele Salis, Presidente Il Colombre aps e infine Franco Uda, Presidente ARCI Nord Sardegna.

Sono inoltre previsti gli interventi di Mahamoud Idrissa, CGIL; Massimo Mele del MOS e Marcella Sanna di Amnesty International.

L’esperienza di autogoverno democratico delle migrazioni sviluppata a Riace, in Calabria, è storia recente dell’Italia e non può essere lasciata scivolare in balia di facili narrazioni senza coglierne l’importanza e la complessità.

Riace rappresenta un interessante caso di studio sulla possibile evoluzione del fenomeno migratorio in relazione a tre particolari aspetti delle politiche degli ultimi Governi che si sono succeduti in Italia, tutti di rilievo europeo e internazionale:

la mancata firma dell’accordo Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration; la gestione securitaria della crisi migratoria; la narrazione mediatica falsata della migrazione.

Dall’incontro tra giovani studiosi di scienze sociali nei campi della politica, del diritto, della geografia economica e dell’analisi dei media, –

che hanno avuto e ancora intrattengono esperienze come operatori nel settore, –

nasce il libro che sarà presentato a Sassari questo venerdì, in cui il focus sulle politiche ad alto impatto locale attuate nel piccolo borgo calabrese emerge come uno dei migliori punti di visuale sul più globale dei fenomeni: la migrazione umana.

L’appuntamento proposto da il Colombre aps e da ARCI Nord Sardegna condivide l’obiettivo del libro: parlare alla testa delle persone per ribaltare il senso comune su di un tema, quello migratorio, che non può essere lasciato in balìa di facili narrazioni.