Presentati il progetto “Cultura e tradizioni: Destinazione Sorso” e la Mostra etnografica dedicata all’abito tradizionale di Sorso.

Il progetto Destinazione Sorso, di cui fa parte anche la mostra etnografica dedicata al comune di Sorso inaugurata giovedì 22 giugno, prende vita al Palazzo Baronale

Al Palazzo Baronale sono stati l’assessore al Turismo e alla Cultura Federico Basciu e la curatrice della mostra Vanna Pina Delogu a illustrare le due iniziative. A partire dal progetto “Cultura e tradizioni: Destinazione Sorso” nato da un’idea dell’Amministrazione comunale e finanziato in parte dalla Fondazione di Sardegna. Una iniziativa che mette insieme cultura e tradizioni. Ma anche identità e ambiente. Protagoniste una serie articolata di opere destinata a rimanere in modo permanente alla fruizione della comunità e dei turisti.

Un percorso alla scoperta del territorio attraverso nuove forme di offerta turistica. Straordinario stimolo alla rinascita dei luoghi e alla valorizzazione delle produzioni e del prezioso patrimonio storico-culturale.

advertisement

Le parole dell’assessore al Turismo e alla Cultura Federico Basciu

“È un progetto al quale questa Amministrazione tiene in modo particolare”. Lo ha sottolineato l’assessore al Turismo e alla Cultura. “E’ diverso dal classico evento che ha un inizio e una fine sebbene spesso ripetuto negli anni. In questo caso si tratta di una iniziativa studiata per ampliare l’offerta turistica. Ma anche per lasciare un segno tangibile e duraturo nel territorio in ambito artistico e culturale.

Destinazione Sorso vuole costituire un attrattore turistico, esperienziale, di condivisione e di conoscenza del territorio e della cultura locali con il coinvolgimento del comparto turistico e dell’accoglienza e di tutto il tessuto produttivo e sociale”.

In quest’ ottica è stato pensato un itinerario che dalla città porta ai luoghi produttivi dell’agro che hanno reso famosa Sorso per la produzione di vini e di olio extravergine di oliva di altissimo pregio. Attraverso il percorso enogastronomico, gli ospiti saranno accolti e integrati nelle fasi produttive dell’intera stagione agraria. Saranno inoltre indirizzati verso la conoscenza del patrimonio storico e artistico che il territorio offre.

Le parole del Sindaco Fabrizio Demelas

“L’Amministrazione comunale – afferma il Sindaco Fabrizio Demelas – sta lavorando costantemente alla valorizzazione dell’identità della nostra Città, del suo territorio e delle sue tradizioni.

Ed questa infatti la valenza che desideriamo dare attraverso le installazioni artistiche dei manufatti intrecciati della tradizione di Sorso. Un murales con soggetto a tema olivicolo e vitivinicolo. U itinerario culturale a tappe denominato “Il mio paese”. Ma anche la cabina del Book crossing, inedito e prezioso spazio dedicato alla lettura. La mostra etnografica dell’abito tradizionale della città di Sorso, ospitata nelle antiche stanze del Palazzo Baronale e che, inaugurata ieri, rimarrà aperta fino a dicembre; e ancora, le sculture a tema vitivinicolo realizzate dai bambini in collaborazione con la Biblioteca comunale, che saranno esposte nelle vie del centro; le visite guidate presso i luoghi culturali e archeologici e nelle cantine e nei frantoi, intendiamo dare al progetto “Cultura e Tradizioni: destinazione Sorso”.

La Mostra – “Sulle ali della tradizione” a Sorso

La Mostra etnografica inaugurata nei giorni scorsi accompagna il visitatore nelle antiche sale del Palazzo Baronale che ospitano preziosi abiti della tradizione di Sorso.

“Una mostra realizzata soprattutto attraverso il recupero di una tradizione che sembrava ormai perduta”. Lo ha sottolineato la curatrice dell’allestimento Vanna Pina Delogu.”Grazie alla disponibilità di nostri concittadini e delle associazioni che da anni si occupano di conservarne la memoria, possiamo oggi esporre in questa mostra pezzi unici straordinari”.

L’allestimento sarà visitabile al Palazzo Baronale fino a dicembre negli orari di apertura dell’Infopoint Turistico. Martedì, giovedì e sabato dalle 15:30 alle 20:00 / mercoledì, venerdì e domenica dalle 9:00 alle 13:00.