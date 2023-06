Presentate le finali della Coppa Uniss di calcio a 11

Si avvia verso la sua conclusione l’edizione 2023 della Coppa Uniss di calcio a 11. Giovedì 15 maggio, infatti, Skuarta Praga e Betis’ Carsos (nell’immagine in evidenza), daranno vita a una partita che si preannuncia combattuta e ricca di colpi di scena.

Da un lato il Betis’ Carsos vuole bissare il successo della scorsa annata, dall’altro lo Skuarta, alla sua prima storica finale nella competizione, vuole proseguire quanto di buono fatto nella Coppa Uniss di basket 3vs3, con la vittoria di Fadda e compagni.

In semifinale, i biancoverdi hanno sconfitto ai calci di rigore il Realcolizzados dopo una partita rocambolesca terminata 2-2. I campioni in carica, infatti, si sono inizialmente portati sul 2-0 grazie alle reti di Muscas e Tilocca, poi il Betis rimane in 10 e il Real ne approfitta: prima Soro accorcia le distanze, poi all’ultimo minuto di recupero lo stesso Soro firma la rete del definitivo 2-2. Si arriva così ai calci di rigore: il Betis è perfetto dal dischetto e Bechere e compagni raggiungono la seconda finale consecutiva.

Nell’altra semifinale, lo Skuarta Praga (nella foto) sconfigge in rimonta il GLR e conquista, come detto, la prima finale della sua storia. All’iniziale gol di Foddai, rispondono Capra e Sassu, che regalano un importante successo agli arancioneri.

Giovedì, presso gli impianti di San Giovanni, si giocheranno quindi le finali della Coppa Uniss (sia di Serie A che di Serie B).

Si inizia alle 16:00 con la finale del 3°/4° posto tra GLR e Realcolizzados; per poi proseguire con la finale di Serie B tra La Stamperia Copy Service e gli Euroimonani. Al termine di questa partita, ci sarà poi l’evento che tutti gli studenti universitari stavano aspettando da settembre. La finalissima della Coppa Uniss di calcio a 11 tra Skuarta Praga e Betis’ Carsos.

