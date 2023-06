Presentata la manifestazione Sorso Estate 2023

Presentato questa mattina al Palazzo Baronale il programma della manifestazione che da giugno a settembre animerà la città

Festival musicali, rassegne teatrali e letterarie, mercatini, eventi enogastronomici e progetti turistico-culturali:

presentato questa mattina al Palazzo Baronale il ricco calendario di eventi –

organizzati dal Comune di Sorso, in collaborazione con Biddas, Infopoint Turistico, CCN “I love Sorso”, Bench Press, Only Events e Associazione Quadrifoglio e Biblioteca comunale –

che per tutta la stagione estiva animeranno la città.

Si apre con una mostra al Palazzo Baronale (9 al 18 giugno); mentre sabato 10 giugno ci sarà il primo evento in piazza con Dancing on the street.

Appuntamento poi il 16 e 17 giugno con il Billellera Sorso Music Festival che anche per questa sua seconda edizione, con la direzione artistica di Luigi Frassetto, proporrà in una due giorni al Parco di via Europa generi musicali diversi e accattivanti oltre ad un contest per artisti emergenti.

Il progetto “Cultura e tradizioni”

Nel week end di fine giugno sarà presentato il progetto “Cultura e tradizioni”, con:

installazioni artistiche a carattere permanente sul tema delle arti e dei mestieri; una cabina di book crossing, per la promozione e la valorizzazione della lettura; un murales a tema identitario e un itinerario culturale denominato “Il mio Paese”, che guiderà in un percorso itinerante nei luoghi culturali della Città.

All’interno del progetto anche una mostra etnografica sull’abito tradizionale di Sorso che rimarrà a disposizione dei visitatori per sei mesi

A fine giugno-inizio luglio, la Marina di Sorso sarà lo scenario del “Sorsangeles Beer Fest”, la festa della birra accompagnata da eventi di street art, street basket e musica.

Sardinia Reggae Festival

Novità assoluta per questa edizione 2023 di Sorso Estate sarà il Sardinia Reggae Festival (7-8 luglio), che trasformerà la Marina di Sorso nel cuore pulsante del reggae regionale e nazionale.

Ci sarà spazio anche per le manifestazioni religiose, come:

le celebrazioni per San Costantino e San Pantaleo, Sant’ Antonio e Santa Monica; per i balli in piazza; gli eventi enogastronomici e di street food; per la presentazione di libri ed eventi dedicati alla poesia, per le rassegne teatrali, con le compagnie Teatro Sassari, La corte dei miracoli e Abbisumeu.

Non poteva mancare il Carnevale Estivo (15 luglio) con la sfilata da via Cottoni a via Marina e il Gran finale alla Marina di Sorso.

Appuntamento clou sarà ancora “Calici di Stelle” (11 agosto), anticipato da “Aspettando Calici-Calici in Cantina”, con gli appuntamenti alla Cantina Nuraghe Crabioni e alle Tenute Antonio Carta

“Sorso Cabaret show”

Tre gli appuntamenti all’interno del “Sorso Cabaret show”, novità di Sorso Estate 2023, e il “Tale Quale Show” e le star della tv Sergio Sgrilli e Gian Luca “Scintilla” Fubelli.

Sarà quindi la volta del “Festival delle Bellezze”, che ospiterà a Sorso in una location d’eccezione, l’area del Pozzo sacro di Serra Niedda, nell’ambito del programma “Oro di Romangia” per la valorizzazione del Moscato Sorso-Sennori, l’evento musicale con Beppe Dettori.

In programma anche tante attività al Museo Biddas e alla Biblioteca comunale con laboratori, animazione e progetti legati alla salvaguardia ambientale e al riciclo.

Dichiarazioni

Il Sindaco Fabrizio Demelas

“L’Amministrazione comunale quest’anno, in sinergia con le associazioni culturali del territorio, comitati e artisti, raggiunge il culmine che si era prefissata sin dall’inizio in materia di programmazione degli eventi culturali; uno degli obiettivi principali del nostro mandato – ha affermato il Sindaco Fabrizio Demelas –

Questo è l’anno in cui in un percorso in crescendo si concretizza definitivamente l’ambizione di offrire al nostro territorio un cartellone talmente fitto e ricco di eventi tale da poter dire che Sorso oggi è nelle condizioni di essere attrattiva; non solo per qualche fine settimana ma durante tutta la stagione estiva e oltre; con il risalto e l’attenzione che merita in base alle sue potenzialità nel panorama regionale. Il tutto all’interno di un disegno più ampio che dia la possibilità a tutti di vivere la nostra Città e il nostro territorio all’interno di spazi pubblici riqualificati e adeguati alle esigenze di cittadini e turisti”.

L’assessore al Turismo, alle Attività produttive e alla Cultura Federico Basciu

“Ieri abbiamo chiuso il cartellone della Primavera in Romangia e oggi siamo qui a presentare quello di Sorso Estate –

ha aggiunto l’assessore al Turismo, alle Attività produttive e alla Cultura Federico Basciu –

Non ci fermiamo e, potendo contare su una programmazione molto anticipata attuata anche grazie al grande lavoro delle strutture e dei dipendenti, arriviamo pronti a questo importante appuntamento.

Il nostro territorio merita di essere vissuto tutti i giorni e il programma di Sorso Estate 2023 rappresenta una offerta culturale e turistica notevole, in linea con i nostri obiettivi, per i quali continueremo a lavorare con questo passo e nell’ottica di coprire tutti i periodi dell’anno, fino alla fine del nostro mandato”.

“Il programma di Sorso Estate 2023 ­- ha aggiunto la dirigente Nicolina Cattari –

oltre ad una offerta ampiamente partecipativa rimarca quelle che sono le nostre tradizioni, le identità culturali e produttive.

Una manifestazione che rappresenta, anche, uno straordinario strumento di trasferimento di quelle che sono le nostre origini alle generazioni presenti e future”.

Qui il programma completo: Sorso Estate 2023