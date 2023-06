“Abbiamo una forte riduzione di alcuni reati, i furti in appartamento e così via, mentre invece c’è un’aggressività su strada che spaventa”. Lo ha dichiarato il prefetto di Milano, Renato Saccone, a margine di un incontro con il sindaco Giuseppe Sala per fare il punto sul tema sicurezza alla stazione centrale e nelle zone circostanti. xh7/vbd/mrv