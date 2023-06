Poste Italiane, Uras: al via i lavori per il progetto “Polis” nell’ufficio postale

Gli interventi previsti presso la sede sita a Via Eleonora n°18 avranno una durata stimata in trentacinque giorni. La continuità dei servizi sarà garantita da uno sportello dedicato a San Nicolò d’Arcidano

Poste Italiane comunica che a partire da oggi – lunedì 26 giugno – l’ufficio postale di Uras è interessato da interventi di ammodernamento volti a migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, progetto di Poste Italiane che mira a rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. Il fine ultimo è favorire e promuovere la coesione sociale ed economica nei piccoli centri italiani attraverso il superamento del digital divide.

Salgono quindi a sei, con le sedi di Abbasanta, Arbus, Aritzo, Tergu e Tula, gli uffici postali della Sardegna attualmente cantierizzati nell’ottica del progetto “Polis”,

A partire da mercoledì 28 giugno – e per tutta la durata dei lavori – Poste Italiane garantirà ai cittadini di Uras la continuità dei servizi postali e finanziari attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di San Nicolò d’Arcidano. La sede – sita in via Cagliari n° 13 – segue i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.35;

al dalle ore 8.20 alle ore 13.35; il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

