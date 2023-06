Poste Italiane, Oristano: nuovo impianto di climatizzazione per l’ufficio postale della Galleria Omodeo

Fino al termine dei lavori, disponibile uno sportello dedicato presso la sede di via Mariano. La sede riaprirà al pubblico, salvo imprevisti, nella giornata di venerdì 30 giugno

Poste Italiane comunica che dal 26 al 29 giugno, l’ufficio postale della Galleria Omodeo sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria che prevedono la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione, che contribuirà all’ottimizzazione del microclima interno in estate e inverno (sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale).

L’intervento è in linea con il miglioramento del comfort, ma non solo. Tale ammodernamento si lega a stretto filo con le politiche aziendali finalizzate alla sostenibilità, all’attuazione di azioni finalizzate alla tutela ambientale e al risparmio energetico.

Per tutta la durata degli interventi, i clienti dell’ufficio postale della Galleria Omodeo potranno rivolgersi alla sede di via Mariano IV. Presso l’ufficio postale di Oristano Centro è stato infatti predisposto uno sportello dedicato per lo svolgimento delle operazioni finanziarie e per il ritiro della corrispondenza non consegnata in assenza del destinatario.

L’Azienda ha provveduto a informare preventivamente la clientela attraverso l’affissione di appositi cartelli all’esterno della sede.

Restano a disposizione della clientela anche le sedi di via San Francesco (Oristano 2) e di via Firenze (Oristano 3), aperte dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Ufficio postale Galleria Omodeo: restano operativi gli ATM Postamat

Poste Italiane ricorda che presso l’ufficio postale della Galleria Omodeo, anche durante gli interventi, resteranno operativi i due ATM Postamat. Saranno disponibili sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24.

Oltre a consentire il prelievo di denaro contante (fino ad un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese), possono essere utilizzati per numerose operazioni in automatico (pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale; interrogazioni su saldo e lista dei movimenti; ricariche telefoniche e delle carte Postepay).

L’ufficio postale della Galleria Omodeo riaprirà al pubblico, salvo imprevisti, nella giornata di venerdì 30 giugno.

