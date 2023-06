Salgono a tre gli uffici sardi già operativi e ristrutturati secondo il progetto che mira a promuovere la sostenibilità e l’inclusione sociale. Cinque le sedi dove sono in corso d’opera i lavori. Si tratta della prima sede in provincia di Nuoro a essere oggetto di lavori inseriti nel progetto nazionale. La nuova configurazione degli spazi e le molte novità tecnologiche sono a servizio del miglioramento del comfort e della semplificazione dei servizi

Ha riaperto al pubblico oggi, venerdì 9 giugno, l’ufficio postale di Meana Sardo (Piazza IV Novembre). Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”.

L’iniziativa è stata ideata da Poste Italiane al fine di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. Obiettivo: contribuire al rilancio di questi territori. La sede di Meana Sardo è la prima, in provincia di Nuoro, ad essere oggetto di lavori inseriti nel progetto nazionale.

Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio, con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi.

In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria (con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela), una postazione di lavoro ergonomica (per favorire una corretta postura) e la posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio (per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti all’interno della sala senza l’ausilio di assistenza).

Quella di Meana Sardo è la terza riapertura “Polis” in Sardegna, dopo gli uffici postali di Villa San Pietro e Gesturi. Nell’ambito dello stesso progetto attualmente sono in corso i lavori di ammodernamento nelle sedi di Abbasanta in provincia di Oristano, di Arbus e Ussana nella provincia del Sud Sardegna e di Banari e Tergu in provincia di Sassari.

L’ufficio postale di Meana Sardo è a disposizione dei cittadini con il consueto orario:

dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45;

dalle 8.20 alle 13.45; il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

