Poste Italiane, Banari: riapre l’ufficio postale

È la prima riapertura targata “Polis” in provincia di Sassari

Ha riaperto al pubblico oggi, venerdì 23 giugno, l’ufficio postale di Banari (via Emilio Lussu). Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione.

L’ammodernamento è targato “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, progetto ideato da Poste Italiane al fine di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni italiani con meno di 15mila abitanti. Obiettivo: contribuire al rilancio di questi territori.

Quella di Banari è la quinta riapertura “Polis” in Sardegna (la prima in provincia di Sassari), dopo gli uffici postali di Villa San Pietro, Gesturi, Meana Sardo e Ussana. Nell’ambito dello stesso progetto attualmente sono in corso i lavori di ammodernamento nelle sedi di Abbasanta (OR), Arbus (Sud Sardegna), Aritzo (Nuoro), Tergu (SS) e Tula (SS).

L’ufficio postale di Banari è a disposizione dei cittadini il lunedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 8.20 alle 13.45.

