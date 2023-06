Post alluvione a Bitti: ok di Egas a investimento da 4mln per sostituzione di 4km di condotte idriche e fognarie. Il sindaco Ciccolini: soddisfazione per avvio interventi

Bitti, 29 giugno 2023 – “Dopo l’alluvione del novembre 2020, tra i tanti danni registrati a Bitti, ce ne sono stati alcuni che possono apparire meno evidenti, ma non per questo meno importanti; come quelli rilevati nelle reti idriche e fognarie, che da subito sono stati inseriti nel piano degli interventi della Protezione civile.

Ora accogliamo con soddisfazione il fatto che si stia arrivando alla pubblicazione della gara d’appalto e alla realizzazione dei lavori in aree particolarmente sensibili.

Prosegue, quindi, il lavoro da parte di tutte le istituzioni:

per ridare al paese di Bitti i servizi efficienti che l’Amministrazione comunale intende garantire a tutti i cittadini e alle imprese locali”.

Lo ha detto il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, nel commentare il via libera dato dall’Egas a due progetti esecutivi per la sostituzione di 4km di condotte idriche e fognarie, con un investimento totale di quasi 4milioni di euro, che interesserà diversi rioni del centro abitato.

Le risorse sono stanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso il fondo per le emergenze nazionali nell’ambito del Piano di interventi urgenti.

