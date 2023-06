Polizia di Stato: Iglesias, arrestato un 25enne per spaccio di droga

Nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

Polizia di Stato: Iglesias, arrestato un 25enne per spaccio di droga

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dell’attività illecita dello spaccio di stupefacenti, ha tratto in arresto in flagranza un giovane di 25 anni, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

advertisement

Nella tarda serata di ieri 31 maggio, personale di quel Commissariato ha notato il giovane in argomento che transitava in auto nel centro cittadino di Iglesias, per cui ha proceduto ad un controllo. Insospettiti dal suo atteggiamento, gli operatori sottoponevano il giovane ad una perquisizione personale estesa al veicolo.

Tale attività dava esito positivo in quanto, occultato in alcuni vani del veicolo sono rinvenuti:

un involucro di carta stagnola con all’interno diversi ritagli di cellophane e un pezzo di sostanza stupefacente poi risultata essere eroina del peso di gr. 0,80.; n. 15 boccette sigillate di metadone; una scatola di bicarbonato di sodio per uso alimentare, solitamente utilizzato per il taglio di sostanze stupefacenti; e due paia di forbici imbrattate di sostanza presumibilmente eroina.

La perquisizione veniva estesa anche al suo domicilio, ove veniva rinvenuto un bilancino di precisione.

Il 25enne è tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnato presso la sua abitazione. I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., che nell’udienza tenutasi nella giornata odierna ha convalidato l’arresto. Richiesti i termini a difesa. Nessuna misura cautelare applicata.

Cagliari, 1° giugno 2023

Per altre notizie simili clicca qui: Polizia di Stato Cagliari: cerimonia di consegna dell’Agenda Scolastica