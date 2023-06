Polizia di Stato di Cagliari: sorpresi a rubare un distributore automatico, arrestate due persone

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue

Polizia di Stato di Cagliari: sorpresi a rubare un distributore automatico, arrestate due persone

La Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza due uomini, di 29 e di 31 anni per il reato di furto aggravato.

I fatti sono avvenuti nella nottata tra domenica e lunedì a Cagliari; quando la Sala Operativa, allertata dalla società di vigilanza, segnalava un furto in atto ad un distributore automatico, all’interno di un locale H24 nel quartiere di San Michele.

Le pattuglie intervenute sul posto constatavano che i presunti autori del furto si erano già allontanati; appurando che dal distributore, dopo averlo forzato, era asportato il contenitore delle monete.

Le immediate ricerche nelle vie limitrofe, consentivano di individuare poco dopo, un’autovettura con a bordo due persone; che, dalle fattezze fisiche e dall’abbigliamento indossato, corrispondevano ai due soggetti ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.

La successiva perquisizione dava esito positivo, consentendo di rinvenire a bordo dell’auto il contenitore con all’interno circa 142 euro in monete, il piede di porco verosimilmente utilizzato per forzare il distributore e dei guanti in gomma.

I predetti sono accompagnati negli uffici della Questura e trattenuti in stato di arresto per il reato di furto in aggravato.

I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato sono sottoposti alla valutazione del G.I.P., che nell’udienza tenutasi nella giornata di ieri, ha convalidato entrambi gli arresti senza applicare alcuna misura cautelare.

Cagliari, 27 giugno 2023

