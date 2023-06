“Pietra su Pietra- Memoria Litica nel Tempo”: le opere di Sciola a Nora

Il progetto nasce da un’idea della Fondazione Pula Cultura, finanziata dal Comune, in collaborazione con la Fondazione Sciola. Le sculture dell’artista saranno in mostra dal 17 giugno al 31 ottobre

Pula, 15 giugno 2023- “Pietra su Pietra, memoria litica nel tempo”, è questo il nome del progetto ideato dalla Fondazione Pula Cultura e finanziato dal Comune; in collaborazione con la Fondazione Sciola, che sarà presentato in conferenza stampa nell’area archeologica sabato 17 giugno alle ore 10.30; a seguire l’inaugurazione.

Nora accoglie le sculture di Pinuccio Sciola, un luogo ideale per la scultura ricca di evocazioni ancestrali dell’artista, dove la pietra è stata l’elemento fondante per la costruzione delle civiltà che oggi ci lasciano tracce importanti di un passato millenario. Sarà così possibile per il visitatore- durante questi mesi di maggiore affluenza turistica nel sito – usufruire di un coinvolgente connubio di storia e arte; ma anche cultura e natura.

Alla conferenza stampa interverranno: il Sindaco di Pula Valter Cabasino, l’Assessore regionale della Cultura Andrea Biancareddu; Monica Stochino per la Soprintendenza Archeologica Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna; Maria Sciola per la Fondazione Sciola; a seguire gli interventi della Presidente Fondazione Pula Cultura Maria Efisia Contini e del Vicepresidente Augusto Porceddu.

