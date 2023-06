Piazza Vittorio da mercato a pattumiera, nuova denuncia dell’Italia dei Diritti

Il movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro torna a documentare lo stato di degrado di piazza Vittorio. Colpa dei mancati controlli e della scarsa presenza degli operatori ecologici

I consiglieri ombra per il comune di Roma del movimento Italia dei Diritti continuano la loro opera di vigilanza sul territorio. Portano così alla luce degrado e sporcizia che ormai regna sovrana nella Capitale. Carlo Spinelli, responsabile provinciale romano del movimento, ritorna a parlare di piazza Vittorio e della sporcizia che la fa da padrone all’interno della storica agorà capitolina

Una nuova immagine di Piazza Vittoria

“Abbiamo già parlato della situazione nella quale si trova la storica Piazza Vittorio. Un tempo conosciuta per il mercato, oggi è invece un dormitorio a cielo aperto per i clochard e pattumiera per gli zozzoni che abbandonano rifiuti di ogni tipo.

Quanto documentiamo – continua Spinelli – risale al 15 giugno. Come si può vedere dalle foto la situazione è veramente imbarazzante. Qui non si tratta solo di problemi per la gestione dei rifiuti dovuta alla mancanza di impianti, qui si tratta di mancati controlli e carenza del servizio di spazzamento da parte della società che gestisce la raccolta dei rifiuti.

La convivenza con il problema

Sta di fatto che ormai i romani si sentono rassegnati. Hanno inoltre imparato a convivere con questa situazione degradante per Roma Capitale d’Italia. Noi però non ci rassegneremo e continueremo attraverso i nostri consiglieri ombra a monitorare il territorio e a scovare le distorsioni dell’amministrazione comunale ed i municipi romani. ”

