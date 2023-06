Piazza Manno – Chiusura degli attraversamenti pedonali

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di riqualificazione, nella piazza Manno a Oristano non è più consentito l’attraversamento; nel tratto che unisce via Cagliari con via Angioy e via Vittorio Emanuele.

Il passaggio sarà consentito, nei percorsi appositivi, esclusivamente ai residenti, a coloro che devono raggiungere i luoghi di lavori e ai cittadini che devono recarsi negli uffici e nelle attività commerciali presenti.

Ulteriori interventi previsti

A partire da mercoledì della prossima settimana parte, inoltre, una nuova tranche dei lavori di sistemazione delle strade urbane.

Si inizia da via Solferino per intervenire poi in via Ricovero, Risorgimento, Ales, Costa, Gramsci e Indipendenza. In questi giorni dovrebbero essere sistemati i cartelli con le indicazioni per il traffico, per i divieti di sosta e per le regole per il transito delle autovetture.

Gli interventi sono concentrati sulle strade considerate prioritarie per oggettive condizioni di usura e di conseguente pericolo per la viabilità o perché inserite in un razionale completamento del quadro viario. E’ già stato realizzato un buon 60% delle strade inserite nel progetto.

