Parma – Il Cagliari in finale per la Serie A. Il pareggio contro i ducali spalanca le porte verso la sfida con il Bari

PARMA – Sarà finale. Un Cagliari coriaceo e tenace regge l’urto del Parma e, dalla trasferta del “Tardini”, esce imbattuto. Un risultato che equivale al passaggio del turno, vista la vittoria per 3 – 2 della partita di andata alla Unipol domus. Una squadra compatta e perfetta. E le parole del trainer Claudio Ranieri lo confermano: “Questo è un gruppo sano e volitivo, bisogna dargli i loro meriti per la buona partita. Lo spirito di gruppo sta portando avanti questa squadra. Erano demoralizzati quando sono arrivato ed ora sono una squadra ed un gruppo. È una compagine che sento mia, mi fanno morire”. Ora la sfida con il Bari – giovedì sera alla Unipol, con il ritorno al San Nicola domenica prossima – che vale il tagliando per la prossima serie A. “Non abbiamo fatto ancora niente. Ai ragazzi ho detto di festeggiare ma adesso siamo in finale, una grande partita con una grande squadra da affrontare. Il pareggio contro il Parma? Merito dei miei sui loro trequartisti, non avevano lo spazio. Mi ero raccomandato di restare compatti e chiuderli. Ho detto che avrebbero avuto dei buoni cambi. L’idea era di attaccarli ma li volevo pressare come all’andata. Non ci siamo riusciti perché i ducali sono una grande squadra. C’era da correre e ballare”. I riflettori sono già puntati alla doppia sfida contro il Bari: “Altre due gare da affrontare intensamente. Ce la giocheremo. E vinca il migliore”

Luciano Pirroni