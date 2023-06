“Parigi da bere” è il nuovo singolo di Iado

Disponibile dal 23 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio Parigi Da Bere, nuovo singolo dell’artista barese IADO. La città dell’amore e delle storie che finiscono.

Il brano nasce dopo un viaggio nella capitale europea dell’amore e racconta lo spegnersi lento e inesorabile dei sentimenti, che tutti quanti abbiamo provato una volta nella vita, ma forse in pochi affrontando un viaggio in una città così iconica per le coppie. Parigi Da Bere è una lettera d’amore verso se stessi, sul rendersi conto che dalle storie finite male, puoi ancora tirare fuori bellissimi ricordi da cantare: una ballata spensierata e nostalgica.

“Parigi da sfondo a un incessante rincorrersi, senza riuscire davvero a riconoscersi a vicenda.” – IADO.

advertisement

CREDITS

Testo: Donato Iacovelli, Michelangelo Milella

Musica: Michelangelo Milella

Produzione: Michelangelo Milella – Walter Nuzzo – MUB STUDIOS

CHI È IADO?

“Una carriera di cover live sotto la doccia, una vita emotional pop”.

Bari, 18.08.1994. Leone Ascendente Leone.

Dopo una carriera di cover live sotto la doccia, IADO si approccia alla scena musicale barese ad inizio 2014. Nel Gennaio 2018 pubblica il suo primo singolo che seguirà il disco di demo “Apnea” rilasciato nel 2019. Dopo una sosta riorganizzativa del progetto il 3 Marzo 2023 esce il singolo “Non Posso Perdere” in collaborazione col fratello di una vita MILELLA. Pezzo vicino alle sonorità del pop italiano che si ascolta in radio. Alle porte dell’estate 2023 IADO conta oltre 150 live in 2 anni, avviato nella carriera di performer annuncia l’uscita del suo secondo singolo “Parigi Da Bere”, per il 23 Giugno 2023.

Per alti aggiornamenti clicca qui.