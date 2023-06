Palumbo (Ugl Potenza): “Auguri di buon lavoro al nuovo Questore”

Il segretario Provinciale dell’Unione Generale del Lavoro rivolge – attraverso una nota – gli auguri di buon lavoro al nuovo Questore di Potenza, Giuseppe Ferrari, che si insedierà ufficialmente nei prossimi giorni al posto di Antonino Pietro Romeo (collocato in quiescenza dallo scorso 1° giugno). Di seguito il comunicato

“A nome personale e della segreteria provinciale confederale dell’UGL Potenza, desidero esprimere un saluto di benvenuto e un augurio di buon lavoro al nuovo Questore, Giuseppe Ferrari.

Sono certo che lei, già protagonista di una brillante carriera nella Polizia di Stato, troverà a Potenza l’ambiente ideale per svolgere al meglio l’incarico che le è stato affidato dal capo della Polizia e direttore generale della P.S. Lamberto Giannini.

Potenza è una comunità sana e pronta a dare il suo contributo per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Al nuovo Questore rivolgo il mio augurio, confermando la più totale disponibilità a cooperare per il territorio. Il suo è un ruolo prestigioso che richiede la piena collaborazione tra Istituzioni, sindacato, enti produttivi e cittadini.

L’obiettivo è affrontare e, soprattutto, risolvere le complessità che concernono la nostra comunità. È fondamentale il lavoro di squadra, indirizzato in primis verso l’ascolto. Parimenti è necessario il confronto continuo con la popolazione e le istituzioni. Anche la collaborazione dei lavoratori, delle aziende e dei cittadini è importante.

In più è fondamentale che si avverta la presenza delle forze dell’ordine: vanno rafforzate le sedi di Polizia. Non resta che esprimere le più vive felicitazioni per il nuovo incarico e gli auguri di buon lavoro nella consapevolezza che proseguirà quel rapporto di fattiva collaborazione che negli ultimi anni ha segnato il cammino delle istituzioni unitamente alle Oo.Ss. [Organizzazioni Sindacali n.d.r], che rappresentiamo”.

