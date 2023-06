Pais: “La Lega dei sardi si sta preparando per una nuova era”

Il coordinatore regionale della Lega Sardegna per Salvini Premier, Michele Pais, a margine della partecipata riunione tenutasi quest’oggi a Sassari in cui si è discusso il processo di rafforzamento del partito, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo principale è essere capillari in tutti i territori della Sardegna. Necessario fondare un’azione quanto più concreta e legata alle esigenze vere della gente”.

Il Presidente del Consiglio Regionale ha colto l’occasione per ringraziare i militanti (sia gli storici che i tanti nuovi iscritti) e i cittadini che hanno sostenuto la Lega in questi anni. “Dobbiamo ascoltare i cittadini in generale e chi ci ha dato fiducia. Anche e soprattutto quando ci segnalano le cose che non hanno funzionato.

Facciamo un bagno di umiltà per essere più forti. Apriamo a un processo di rinnovamento, senza paura, in vista delle prossime elezioni in cui saremo protagonisti con nostre liste e nostri candidati in tutta la Sardegna.

Ci siamo lasciati alle spalle un periodo difficile per la politica della nostra Regione e per il lavoro del nostro partito, che ha scontato la difficoltà di essere un progetto nuovo, con esordienti della politica.

Oggi sentiamo di essere maturati. Con questa consapevolezza ci apriamo a tutte le migliori energie della società: lavoratori, professionisti, mondo delle imprese ma, anche, ai tanti bravi e competenti amministratori locali sardi a cui il partito si rivolge con grande interesse” – a cui il coordinatore si rivolge sottolineando che – “avete una casa e un progetto politico pulito, serio e concreto pronto a valorizzare la vostra esperienza e competenza”.

Il tour regionale della Lega: prima tappa a Oristano sabato 10 giugno

In questo senso, proprio domani, a Oristano, si terrà la prima riunione della gestione Pais rivolta agli amministratori locali “a cui hanno già aderito una trentina tra sindaci, consiglieri e assessori comunali”.

Il partito ha avviato un vero e proprio tour regionale: “stiamo tenendo riunioni di consultazione e confronto faccia a faccia: militanti, iscritti e rappresentanti nelle istituzioni. Ma anche simpatizzanti e chiunque abbia voglia di ascoltarci e portare il proprio contributo di idee. Sono tutti ben accetti. La Lega dei sardi è un partito aperto. Abbiamo un programma ambizioso in vista delle prossime elezioni regionali: profonderemo ogni singola energia, offrendo serietà e affidabilità“.

La riunione svoltasi oggi a Sassari ha quindi inaugurato questo nuovo corso contraddistinto da un ‘metodo aperto’.

“Dobbiamo intercettare l’elettorato sardo che ha bisogno di risposte concrete, lontano dalle ideologie. Il riferimento è a professionisti, artigiani, commercianti, operai, famiglie ma anche uomini e donne single.

Uno dei miei crucci maggiori sono i giovani: vorrei rivolgermi a costoro, ascoltarli e soprattutto coinvolgerli.

La vitalità elettorale a lungo termine della Lega Sardegna dipenderà dalla nostra capacità di riconquistare il sostegno dei cittadini comuni”, ha concluso Pais.

