Osteria del Forte di Palazzo Doglio: serata culinaria con Carlo Cracco

Il 26 Giugno l’acclamato chef sarà protagonista nel capoluogo sardo con un’esclusiva serata gourmet. Appuntamento a Vico Logudoro 1

Palazzo Doglio e l’Osteria del Forte si preparano a ospitare un nuovo imperdibile

appuntamento con la cucina d’autore: a Cagliari torna Carlo Cracco.

Lo chef nativo di Creazzo (VI), noto per la maestria culinaria e la grande capacità di creare piatti innovativi, promette di stupire i commensali con una selezione di creazioni tra cui “tagliatelle di seppia cruda, brodo ramen e timo limone”, “risotto all’acciuga, limone salato e chinotto Nero di Portofino” e “rombo alla brace e salsa all’ortica”.

Carlo Cracco a Palazzo Doglio: non caso isolato ma gradita consuetudine

É la terza volta che il 5 stelle Michelin fa tappa a Vico Logudoro 1: diede un saggio delle proprie capacità culinarie già nel 2020 (30 ottobre) e nel 2022 (20 e 21 giugno).

L’anno scorso la serata evento con protagonista Carlo Cracco, si rivelò l’occasione perfetta per presentare in Sardegna, per la prima volta, i vini prodotti nell’azienda agricola Vista Mare situata a Sant’Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini (acquistata dallo chef e dalla moglie Rosa nel 2019 con l’obiettivo di creare un polo di coltivazioni biologiche, nonché un diffondere approccio zero waste).

Per maggiori informazioni e prenotazioni chiamare lo 070 646 4154 oppure

inviare un’ e-mail all’indirizzo osteriadelforte@palazzodoglio.com

